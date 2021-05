Salse maionese su uova, le ricette di Daniele Persegani

Salse varie con la maionese su nidi di uova di Daniele Persegani, le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 13 maggio 2021. Persegani inizia dalla maionese e già questa è un’ottima ricetta con il consiglio dell’olio caldo per pastorizzare le uova. Da qui le salse per le uova che cuoce in 6 minuti. Facciamo la salsa cocktail e le altre due salse, perfette non solo per completare le uova ma anche pesce, verdure e altro. L’uovo di oggi deve risultare con il tuorlo ancora morbidino dentro, inoltre se è troppo cotto si fa fatica a digerire. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi e le altre ricette di Persegani.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI DANIELE PERSEGANI – SALSE VARIE SU NIDI DI UOVA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: cuociamo le uova partendo dall’acqua fredda e dal bollore contiamo 6 minuti.

Per la maionese scaldiamo l’olio di semi di girasole o di arachide, lo portiamo a 85° C, serve per pastorizzare le uova. Persegani usa le uova intere per questa maionese perché lavora tutto con il mixer a immersione, se vogliamo invece farlo con la frusta mano usiamo solo i tuorli.

Nel bicchiere alto versiamo le uova, la senape, il succo di limone, sale e aceto bianco, iniziamo a frullare con il mixer a immersione e a filo versiamo l’olio alla temperatura richiesta. Abbiamo la maionese bella densa ma adesso cerchiamo di raffreddarla velocemente. Versiamo la maionese in un contenitore ampio, copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo 2 ore.

Dividiamo la maionese in tre parti, in una aggiungiamo la ketchup, cognac, salsa worcester, paprika dolce, tabasco e la panna montata non zuccherata, mescoliamo bene il tutto e abbiamo la salsa cocktail perfetta anche per i gamberi.

Tritiamo i cetriolini sottaceto, aggiungiamo a due parti della maionese, aggiungiamo i capperi tritati, il prezzemolo fresco tritato e amalgamiamo bene. Abbiamo la seconda salsa.

Prendiamo una parte della seconda salsa e aggiungiamo senape, erba cipollina tritata, cipolline tritate, mescoliamo e abbiamo la terza salsa.

Prepariamo una base di insalatina e sopra disponiamo le uova tagliate a metà, completiamo con le tre salse e fette di pane tostato.