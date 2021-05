Tra le ultime ricette viste in tv non poteva mancare anche il piatto proposto da Angelica Sepe nel programma di Rai 2 Domani è domenica. Che cosa ci ha proposto oggi la Sepe? Dalla sua cucina è arrivata la ricetta del sartù di riso un piatto perfetto per tutte le occasioni, soprattutto per la domenica. E allora che ne dite, vediamo insieme come si prepara? Ecco per voi la lista degli ingredienti e la preparazione di questo piatto. Buon sartù di riso a tutti!

La ricetta del sartù di riso di Angelica Sepe

Ingredienti

600 gr di riso

2 lt di brodo vegetale

500 gr mozzarella di bufala

3 uova sode

100 gr formaggio grattugiato



Per il sugo

300 gr salsicce di maiale

1 lt passata di pomodoro

1 cipolla

Olio evo

Strutto



Per le polpette



500 gr macinato di manzo

2 uova

100 gr pecorino

80 gr pangrattato

Olio di semi

Sale e pepe



Per i piselli

300 gr piselli gelo

1 cipolla

Olio evo

Strutto



Per i fegatelli

250 gr fegato di maiale

20 gr strutto

Alloro

Sale

Brodo vegetale

Procedimento



In una casseruola capiente fate soffriggere una cipolla tritata, aggiungete le salsicce intere e rosolatele su ogni lato, sfumate con il vino e aggiungete la passata.



Lasciate cuocere a fuoco lento. A fine cottura togliete le salsicce dal sugo, tagliatele a dischetti e mettetele da parte. In una casseruola capiente versate metà del sugo precedentemente preparato e cuocete a fuoco moderato. Appena inizia a soffriggere aggiungete il riso e portatelo a cottura aggiungendo il brodo vegetale poco alla volta. In una boule impastate la carne macinata con le uova, sale, pepe, due cucchiai di pecorino grattugiato e due di pangrattato.



Dal composto ottenuto ricavate delle polpettine poco più grandi di una nocciola, infarinate e friggete in olio di semi, scolate e mettete da parte. In un altro tegame unite le polpettine al sugo rimasto e fatele insaporire a fuoco lento.



Appena pronto il riso, molto al dente, unite il pecorino, tre uova sbattute, le rondelle di salsiccia, un cucchiaio di strutto, amalgamate per bene e lasciate intiepidire. Soffriggete la cipolla in un misto di olio e strutto, cuocete i piselli e metteteli da parte. Tagliate la mozzarella a fettine e lasciatela scolare in un colino. Soffriggete i fegatini in padella con un cucchiaio di strutto ed una foglia di alloro, bagnandoli con del brodo vegetale.



A fine cottura salate e mettete da parte. Imburrate e spolverate con il pangrattato uno stampo per timballi. Versate nello stampo due terzi del risotto facendolo aderire bene al fondo e ai lati, inserite le uova sode tagliate a fette, le polpettine, la mozzarella, i fegatini, rondelle di salsiccia e formaggio grattugiato.



Ricoprite con il riso restante, livellate, spolverate con il pangrattato e cuocete in forno a 160° per circa 45’. Una volta sfornato lasciatelo riposare per qualche minuto prima di sformare il sartù su un piatto da portata