Ciambotta pugliese, la ricetta di Tessa Gelisio

La ricetta Cotto e Mangiato di oggi 18 maggio 2021 è la ricetta della ciambotta pugliese, è un secondo piatto suggerita da Tessa Gelisio che fa benissimo ma può anche diventare un piatto unico. Se aggiungiamo qualche fettina di pane tostato sarà un vero successo. Peperoni, patate, zucchine, melanzane, cipolla, pomodori e abbiamo tutte le verdure per fare questa ottima ciambotta pugliese. Come sempre le ricette Cotto e Mangiato di Tessa Gelisio sono facili da eseguire e questa sarà perfetta anche per tutta l’estate. Ecco la ricetta per fare la ciambotta con peperoni, melanzane e zucchine di Tessa Gelisio. Di certo in altre regione la ciambotta sarà simile o del tutto diversa a questa pugliese. Non perdete le altre ricette da Studio Aperto su Italia 1.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLA CIAMBOTTA PUGLIESE

Ingredienti per la ciambotta pugliese: 1 cipolla, 6 pomodori, 2 patate, 1 peperone rosso, 2 zucchine, 1 peperone giallo, 1 melanzana, sale, pepe, olio di oliva e basilico fresco

Preparazione: laviamo, asciughiamo e mondiamo le verdure. Peliamo le patate e le tagliamo a dadini, tagliamo zucchine e melanzane a dadini con tutta la buccia. Tagliamo i peperoni a fettine e poi a dadini e infine tagliamo i pomodori freschi da insalata a pezzi.

Prendiamo una padella grande e scaldiamo un po’ di olio di oliva, aggiungiamo la cipolla tritata al coltello, la tritiamo molto fine, facciamo rosolare ma attenzione a non farla bruciare altrimenti avremo un gusto amaro.

In padella aggiungiamo le patate, le zucchine, la melanzana, i peperoni e facciamo andare. Poi aggiungiamo i pomodori, mescoliamo bene e aggiungiamo un bicchiere di acqua, sale e pepe e lasciamo cuocere per 25 minuti. Mescoliamo di tanto in tanto e quando manca pochissimo al termine della cottura aggiungiamo due uova. Due minuti e aggiungiamo un filo di olio di oliva e le foglie di basilico fresco. Serviamo e gustiamo.