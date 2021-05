Torta di carne, la golosa ricetta di Simone Buzzi

Una torta di carne è la ricetta di Simone Buzzi del 20 maggio 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Buzzi non ci delude e anche oggi regala una ricetta molto golosa, esagerata. Uno strato con le melanzane fritte, uno con gli spinaci ma non è certo leggero, prosciutto, formaggio, bacon affumicato ma il ripieno è una vera sorpresa. La ricetta di Simone Buzzi della torta di carne è un’altra ricetta bomba che Antonella Clerici adora ma la dottoressa Evelina Flachi vorrebbe scappare. Come sempre tante ricette golose nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Ecco la ricetta di Buzzi per fare la torta di carne.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO SIMONE BUZZI – TORTA DI CARNE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: lessiamo gli spinaci, soliamo e ripassiamo in padella con il burro, saliamo e aggiungiamo il formaggio grattugiato, facciamo raffreddare.

Passiamo le fette tonde di melanzane nella farina e friggiamo in olio ben caldo e profondo.

Sul foglio di carta forno versiamo un filo di olio di oliva e con le fettine sottilissime di carne rossa otteniamo un cerchio; basta disporre le fette una vicina all’altra e anche un po’ sovrapposte. Un po’ di olio di oliva, sale e poi una spolveratina di farina, copriamo con altra carta forno e battiamo con il batticarne. Ritagliamo la carta intorno alla carne, togliamo il primo figlio di carta e capovolgiamo la carne nella padella antiaderente unta con un filo di olio, facciamo cuocere due minuti per lato.

Un altro foglio di carta forno, un po’ di olio sopra e qui disponiamo le fettine di pollo molto sottili, facciamo lo stesso procedimento e cuociamo in un’altra padella.

Foderiamo la teglia con cerniera con le fette di bacon, le fette devono uscire fuori dal bordo. Adagiamo la base di pollo cotto, la salsa di pomodoro, la mozzarella a pezzettoni, le melanzane fritte, basilico fresco, formaggio grattugiato, lo strato di carne rossa, peperoni in agrodolce, brie a pezzetti, un altro strato di pollo cotto, spinaci saltati in padella, le fette di prosciutto di Praga, formaggio grattugiato e ancora uno strato di carne di manzo. Ripieghiamo sopra il bacon, copriamo con la carta forno e una teglia e mettiamo in forno 180° C per 15 minuti circa.

Capovolgiamo nel vassoio e decoriamo con spuntoni di purè di patate, würstel ed erba cipollina.