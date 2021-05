Mega tortellino, la ricetta golosa di Simone Buzzi

La ricetta di Simone Buzzi del mega tortellino per la puntata E’ sempre mezzogiorno del 12 maggio 2021. Ancora una ricetta molto golosa nella cucina di Antonella Clerici. Un tortellino gigante favoloso, un unico tortello con dentro il ripieno di ricotta, piselli, speck, funghi, formaggi grattugiati, scamorza, speck. Una vera golosità da aggiungere alle ricette di Simone Buzzi per E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette di oggi dagli spatzle di Barbara De Nigris alla ricetta di Fulvio Marino. Ecco come si fa il tortellino gigante dello chef romano, un’atra ricetta da provare ma attenzione è molto calorica.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – IL MEGA TORTELLINO DI SIMONE BUZZI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: in padella scaldiamo un po’ di olio e aggiungiamo la cipolla tritata, poi la salsiccia sgranata, quindi senza pelle, facciamo rosolare e aggiungiamo anche i piselli. Aggiungiamo i funghi tagliati a fette. Facciamo cuocere.

Per l’impasto lavoriamo la farina con le uova, sia intere che tuorli, facciamo riposare avvolta nella pellicola e stendiamo con il mattarello, ma la lasciamo ben spessa perché deve contenere un bel ripieno. Dobbiamo ottenere un quadrato grande.

Versiamo il composto con la salsiccia nella ciotola, facciamo intiepidire e aggiungiamo la ricotta, il formaggio grattugiato, amalgamiamo bene.

Al centro del quadrato di pasta disponiamo le fette di speck, le fette di scamorza, quindi il ripieno preparato prima, ancora formaggio grattugiato. Con un pochino di acqua bagniamo i bordi spennellando la pasta. Chiudiamo facendo bene aderire i bordi e otteniamo un triangolo. Prendiamo le due estremità, chiudiamo e diamo la forma del tortellone. Immergiamo nel brodo bollente per 15 minuti, scoliamo e mettiamo nel piatto.

Nella teglia foderata con la carta forno versiamo la besciamella, formaggio grattugiato e sopra disponiamo il tortellone. Sopra aggiungiamo il ripieno tenuto da parte, altra besciamella e formaggio grattugiato e mettiamo in forno per 25 minuti a 180° C. Completiamo poi con lo speck rosolato in padella e serviamo.