La ricetta del Colosseo rustico di Simone Buzzi

La ricetta del Colosseo di Simone Buzzi, la ricetta del rustico proposta nella puntata E’ sempre mezzogiorno di oggi 19 aprile 2021. Un rustico che è una vera bomba, una base di pasta lievitata che avvolge il ripieno di patate, macinato di manzo, formaggi e altro. Non solo il Colosseo secondo Buzzi è goloso ma è anche bello da vedere, da presentare a tavola. Tantissime le ricette E’ sempre mezzogiorno da copiare e non c’è dubbio che questo Colosseo ripieno di Buzzi sia da provare. Il consiglio è di utilizzare il lievito secco ma seguiamo nel dettaglio la ricetta cercando di ottenere lo stesso perfetto risultato di Buzzi, qualcosa che ricorda davvero il Colosseo. Non perdete questa e le altre ricette con Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI SIMONE BUZZI – COLOSSEO RUSTICO

Ingredienti – Per la base: 750 g di farina 00, 350 ml di acqua, 8 g di lievito secco, 10 g di zucchero, 30 g di sale, 40 ml di olio evo

Per la farcia: 8 patate, 1,5 kg di macinato di manzo, 2 uova, 80 g di formaggio grattugiato, 18 fette di pancetta arrotolata, 1 cipollotto, sale e pepe

Per completare: 1 uovo, 1 forma di Camembert

Preparazione: impastiamo la farina con acqua, lievito secco, zucchero, sale e olio, otteniamo un panetto che facciamo lievitare 6 ore coperto.

Lessiamo le patate con tutta la buccia, le facciamo raffreddare e peliamo, teniamo da parte. Nella ciotola mettiamo la carne con le uova, il sale, pepe formaggio grattugiato e il cipollotto tritato al coltello, amalgamiamo il tutto.

Dividiamo l’impasto lievitato in due parti, una di circa 800 g, sarà la base che stendiamo ottenendo un cerchio che disponiamo nella teglia foderata con la carta forno. Stendiamo uno strato di ripieno, lasciamo liberi 2 cm di spazio dai bordi.

Rivestiamo le patate cotte con le fette di pancetta e disponiamo a raggiera nello spazio libero, copriamo con il ripieno. Facciamo delle incisioni sui bordi della pasta, richiudiamo in alternanza sopra le patate, creiamo due strisce con la pasta in eccesso da circa 3 cm di larghezza e adagiamo la prima intorno alla circonferenza. Alziamo i lembi rimasti e richiudiamo lungo la circonferenza con la seconda striscia. Spennelliamo con l’uovo sbattuto e mettiamo in forno a 180° C per 30 minuti. Al centro però mettiamo un foglio di carta forno. Togliamo dal forno e sostituiamo la carta forno con la forma di Camembert. Mettiamo di nuovo in forno per 10 – 15 minuti, facciamo sciogliere il formaggio. Togliamo dal forno, apriamo la calotta del formaggio e tagliamo a fette il Colosseo.