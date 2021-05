Marco Bianchi prepara i pomodori ripieni, la sua ultima ricetta E’ sempre mezzogiorno

La ricetta di Marco Bianchi dei pomodori ripieni per E’ sempre mezzogiorno è un’ottima idea per la bella stagione, un piatto da provare. Marco Bianchi è alla sua ultima puntata nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Ringrazia Antonella Clerici per averlo voluto anche in questo suo nuovo programma ma ha un altro impegno e non potrà più essere presente con le sue ricette della salute. Marco Bianchi lascia E’ sempre mezzogiorno con la ricetta dei pomodori ripieni, un piatto semplice che si può preparare anche con largo anticipo. C’è solo l’orzo da cuocere, il resto si prepara senza cottura. Ottima idea la ricetta con i pomodori che devono essere ben maturi ma sodi. Svuotiamo i pomodori ma non buttiamo niente, come Marco Bianchi insegna sempre. Ecco come si preparano i pomodori ripieni di Marco Bianchi, la ricetta di oggi 24 maggio 2021 dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE MARCO BIANCHI – POMODORI RIPIENI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti:

Preparazione: abbiamo i pomodori rossi tondi maturi ma sodi, tagliamo la parte superiore e teniamo da parte. Svuotiamo i pomodori con delicatezza togliendo la polpa, abbiamo i nostri involucri e il cappellino.

La polpa dei pomodori la frulliamo con rucola, pecorino, ma va bene anche un altro formaggio, anche un formaggio cremoso, va bene un po’ tutto. Aggiungiamo i pinoli, un po’ di olio e abbiamo il pesto, ma se è necessario aggiungiamo un po’ di acqua per frullare bene.

Versiamo l’orzo in pentola, versiamo in acqua e facciamo cuocere circa 15 minuti. Tagliamo la mela verde a cubetti e con tutta la buccia.

Nella ciotola con l’orzo aggiungiamo il mais, la mela verde, il pesto con la rucola, amalgamiamo il tutto e farciamo i pomodori, copriamo con il cappellino dei pomodori ed è pronto.