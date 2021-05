Tiella di Ulisse, la ricetta scarola e alici di Francesca Marsetti

La ricetta della tiella di Ulisse è la ricetta di Francesca Marsetti per E’ sempre mezzogiorno oggi 25 maggio 2021. Scarola, olive, capperi, alici fresche e altri ingredienti, un impasto da fare lievitare e scopriamo nel dettaglio tutta la ricetta della tiella di Francesca Marsetti. Una tiella con la scarola e le alici fresche e seguendo la ricetta di Francesca Marsetti scopriamo un nuovo goloso piatto, una torta rustica che possiamo preparare anche con largo anticipo ma avremo una cena perfetta. Da non perdere con le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi la ricetta della tiella con alici e scarola. Inoltre, da copiare il consiglio della scarola che non cuociamo ma lasciamo condita con il sale, così si ammorbidisce. Eco la ricetta del giorno da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TIELLA CON LA SCAROLA DI FRANCESCA MARSETTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo la farina aggiungendo un po’ di sale, aggiungiamo l’acqua in cui abbiamo sciolto il lievito, impastiamo e completiamo con l’olio. Otteniamo un impasto morbido e liscio, dividiamo in due parti e facciamo lievitare a temperatura ambiente, deve raddoppiare il suo volume.

Puliamo le alici fresche togliendo anche le lische e le teste. Tritiamo il prezzemolo al coltello e aggiungiamo sulle alici ben pulite e disposte nel piatto, aggiungiamo l’aglio a pezzettini, il peperoncino a pezzettini.

Laviamo la scarola e tagliamo a pezzi, saliamo e condiamo anche con l’olio, lasciamo da parte per due ore, così diventa morbida.

Stendiamo l’impasto e otteniamo due dischi, con il più grande foderiamo lo stampo rotondo, nel guscio quindi versiamo le alici con tutto il condimento, la scarola ammorbidita, cappero, olive, olio, e altra scarola. Chiudiamo con l’altro disco di pasta, chiudiamo bene i bordi ma bucherelliamo con la forchetta. Spennelliamo con un po’ di olio di oliva e mettiamo in forno a 180° C per 20 minuti. Tagliamo a fette e gustiamo calda o fredda, sarà sempre buonissima.