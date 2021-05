Fulvio Marino, la ricetta della pizza monococco

Che meraviglia la pizza monococco di Fulvio Marino di oggi 28 maggio 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta della focaccia con prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro e basilico. Ancora una volta una ricetta favolosa di Fulvio Marino, ancora una volta una golosità da provare subito, perfetta per il sabato o la domenica perché abbiamo bisogno di un po’ di tempo in cucina tra una lievitazione e l’altra. Una focaccia alta che speriamo di sapere preparare come fa Fulvio Marino in modo perfetto. Ecco la ricetta della pizza focaccia di oggi di E’ sempre mezzogiorno ma non perdete le altre ricette del venerdì con Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – PIZZA CON FARINA MONOCOCCO

Ingredienti: 1 kg di farina monococco, 700 g di acqua fredda, 7 g di lievito fresco di birra, 22 g di sale, 30 g di olio di oliva

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito fresco di birra, che possiamo sostituire con 200 g di lievito madre, impastiamo aggiungendo quasi tutta l’acqua fredda. Solo dopo aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e poi alla fine come sempre aggiungiamo l’olio di oliva e completiamo l’impasto.

Facciamo riposare 30 minuti a temperatura ambiente coperto poi versiamo sul banco con pochissima farina e facciamo le pieghe di rinforzo, servono per dare forza al glutine.

Bagniamo le mani con pochissima acqua e pieghiamo le pagnotte, facciamo lievitare nelle ciotole unte con olio e coperte con pellicola, 1 ora in frigo e poi 1 ora a temperatura ambiente.

Versiamo abbondante olio nella teglia, facciamo scendere delicatamente l’impasto, rigiriamo nell’olio e allarghiamo la focaccia fino al punto a cui arriva, se ben lievitata si allarga tutto ma se non si allarga facciamo ancora riposare e poi stendiamo creando i classici buchi della focaccia.

Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente e andiamo in forno a 250° C per 15 minuti nella penultima parte in basso del forno.

Farciamo la focaccia o semplicemente mettiamo sopra fette di pomodoro, prosciutto cotto e mozzarella di bufala strappata a mano, timo e basilico abbondante.