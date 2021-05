Panini al grano saraceno e formaggi, ricetta Fulvio Marino

La ricetta di Fulvio Marino dei panini al grano saraceno e formaggi, la ricetta di oggi 27 maggio 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Era una ricetta molto attesa oggi e infatti è da non perdere, un pane ripieno di formaggio, un pane con un impasto speciale perché dentro oltre alle farine, al lievito, all’acqua e il sale ci sono il burro, il latte, lo zucchero, le uova. Scopriamo come sempre nel dettaglio la ricetta del giorno di Fulvio Marino, oggi la ricetta per fare i panini al grano saraceno ripieni di formaggio, una ricetta molto golosa per tutta la famiglia. Possiamo anche aggiungere altro nei panini e non solo i formaggi.

LA RICETTA DI FULVIO MARINO DEI PANINI AL GRANO SARACENO E FORMAGGI

Ingredienti: 700 g di farina 00, 300 g di farina di grano saraceno, 80 g di zucchero, 50 g di uovo, 15 g di lievito di birra fresco, 300 g di acqua, 250 g di latte, 22 g di sale, 80 g di burro

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, il lievito sbriciolato, lo zucchero, mescoliamo con il cucchiaio e aggiungiamo le uova, che in realtà dovrebbe essere solo un uovo, ma va pesato. Mescoliamo e aggiungiamo quasi tutta l’acqua e tutto il latte e impastiamo. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e aggiungiamo il burro, completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare 4 ore in frigo coperto con la pellicola. Versiamo sul tavolo leggermente infarinato e stendiamo l’impasto che è plastico, è abbastanza malleabile. Creiamo dei rettangoli, ogni rettangolo sarà un panino. Su questo rettangolo spesso da un lato corto il gorgonzola arrotoliamo e mettiamo anche del taleggio. Arrotoliamo e otteniamo il panino.

Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, facciamo lievitare fino al raddoppio e sempre coperti. La rottura della pasta è il messaggio della lievitazione perfetta. Mettiamo in forno a 220° C statico per 15 minuti, perché sono panini piccoli. Farciamo magari aggiungendo dopo la cottura anche dello speck o prosciutto crudo.