Quiche estiva pere e gorgonzola, la ricetta di Samya

Dalle ricette di Samya la ricetta della quiche pere e gorgonzola, un’idea golosa che arriva da Mattino 5. Samya come sempre pensa a tutta la famiglia e le sue ricette sono facili, veloci da eseguire, proprio come questa quiche, una torta con base di pasta brisé, una torta rustica, una ricetta salata con pere e gorgonzola, non solo perché nella ricetta di Samya ci sono anche le uova e la panna. Quiche pere e formaggio e Samya pensa ai più piccoli, pensa che la mangeranno con gran gusto. Non ci resta che provare, basta davvero poco per fare questa torta salata con le pere e il formaggio gorgonzola. Non perdete questa e le altre ricette di Mattino 5.

RICETTE SAMYA MATTINO 5 – QUICHE PERE E GORGONZOLA

Ingredienti: 1 rotolo di pasta brisé, 2 pere, 100 g di gorgonzola dolce, 6 uova, 500 ml di panna fresca, olio di oliva, pepe bianco e sale

Preparazione: abbiamo la pasta brisé già pronta, è complicato prepararla in casa, ben più semplice comprarla già pronta. La stendiamo e gli diamo una forma quadrata, quindi disponiamo nella tortiera unta con olio e foderata con la carta forno. Bucherelliamo con la forchetta e mettiamo frigo, meglio se coperta.

Intanto, sbucciamo le pere e le tagliamo a fette. In una padella antiaderente ben calda mettiamo un pochino di olio, basta mezzo cucchiaio di olio, Aggiungiamo le pere e facciamo andare per 5 minuti.

In un pentolino versiamo la panna e portiamo a bollore. Nella ciotola rompiamo le uova intere, saliamo e aggiungiamo pepe bianco macinato fresco, sbattiamo e versiamo nella panna bollente, mescoliamo subito e spostiamo il pentolino con panna e uova su un’altra pentola piena d’acqua bollente. Quindi proseguiamo la cottura a bagnomaria per 5 minuti mescolando. Versiamo poi il tutto in una ciotola.

Tagliamo il gorgonzola dolce a pezzettini. Sulla base della pasta brisé ben fredda sistemiamo le pere, il formaggio gorgonzola e sopra aggiungiamo il composto di panna e uova. Mettiamo in forno a 190° C per circa 35 minuti.