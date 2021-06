Tortini con roast-beef e formaggio, la ricetta di Samya

La ricetta di Samya dei tortini con roast-beef e formaggio, una delle ricette Mattino 5 da non perdere, perfetta sempre. Un tortino o più tortini per delle monoporzioni che Samya trasforma in cuori per una cena romantica. C’è sempre tanto amore nelle ricette di Samya, per il pubblico di Mattino 5. Non solo tortini di roast-beef e formaggio ma tanto altro. Con ricotta di capra, formaggio caprino e altro prepariamo un impasto speciale. Le fette di carne e il timo li aggiungiamo al composto e il risultato è delizioso. Una cena, un aperitivo, tortini perfetti da gustare freddi o caldi. Ecco una delle ultime ricette di Samya da provare subito.

RICETTE DI SAMYA MATTINO 5 – TORTINO CON ROAST-BEEF E FORMAGGIO

Ingredienti: 250 g di ricotta di capra, 100 g di roast-beef, 100 g di caprino, 300 g di farina 00, 3 uova, 100 ml di panna fresca, 70 g di burro fuso, 1 bustina di lievito per dolci, timo fresco q.b. e sale

Preparazione: abbiamo un rost-beef già pronto, lo tagliamo a fettine e poi a pezzi. Tritiamo il timo fresco con il coltello. In una ciotola mettiamo il formaggio caprino, la ricotta di capra e la panna liquida, lavoriamo con le fruste elettriche o più a lungo con la forchetta o la frusta a mano. Aggiungiamo le uova e il burro fuso ma non caldo, lavoriamo ancora. Uniamo il lievito in polvere per dolci e un pizzico di sale, uniamo la farina setacciata e lavoriamo ancora.

Adesso aggiungiamo il timo fresco tritato al coltello e la carne tagliata a pezzetti, adesso amalgamiamo con la forchetta.

Samya utilizza degli stampini per fare le monoporzioni, sceglie quelli a forma di cuore. Ovviamente vanno unti con l’olio o con il burro. Dividiamo il composto negli stampini riempiendoli per ¾ e mettiamo in forno a 200° C già raggiunti per 30 minuti.

Togliamo i tortini dal forno e sformiamo. Ovviamente possiamo preparare anche un tortino grande per tutta la famiglia.