Mini delizie alle zucchine, ricette di Samya

La ricetta di Samya per fare le mini delizie alle zucchine, la ricetta di Mattino 5 di oggi 1 giugno 2021 da non perdere. Sono dei golosi muffin salati che Samya ha preparato per i bambini ma in realtà sono ottimi anche per gli adulti. Spesso le ricette di Samya sono pensate per i più piccoli e infatti prepara con cura questi muffin salati con zucchine e pomodori secchi sott’olio. E’ tutto molto semplice e partendo da questa base possiamo preparare anche altri muffin, altri gusti, altre mini delizie. Ecco intanto la ricetta di Mattino 5 di oggi, la ricetta dei muffin rustici, muffin con le zucchine, le mini delizie salate di Samya. Non perdete le altre ricette in tv, le altre ricette di Samya, la dolce attrice con la passione in cucina e la passione per le ricette dei bambini.

RICETTE DI SAMYA – MINE DELIZIE ALLE ZUCCHINE

Ingredienti: 1 zucchina romanesca, 3 uova, 200 g di formaggio spalmabile, 80 g di pomodori secchi sott’olio, 60 g di farina 00, 1bustina di lievito per dolci, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: laviamo la zucchina, tagliamo via le estremità e poi tagliamo a piccoli fiammifieri.

In una padella antiaderente versiamo un cucchiaio di olio, aggiungiamo la zucchina e facciamo andare 5 minuti, saliamo. Tritiamo i pomodori secchi sott’olio già asciugati dall’olio in eccesso. Li tagliuzziamo a pezzettini con il coltello. Quiche estiva pere e gorgonzola, la ricetta di Samya

In una ciotola rompiamo le uova, sale, pepe e aggiungiamo il formaggio spalmabile, lavoriamo con la frusta elettrica. A parte uniamo il lievito alla farina e versiamo il tutto nella ciotola con le uova, lavoriamo bene il tutto. Adesso aggiungiamo le zucchine e i pomodori secchi tritati, mescoliamo bene.

Prendiamo una teglia da muffin, se necessario imburriamo e versiamo il composto, mettiamo in forno a 200° C per 20 minuti circa, dipende dal nostro forno.

Togliamo dal forno i muffin salati e facciamo intiepidire, sformiamo e gustiamo ancora tiepidi o freddi, saranno sempre buonissimi.