Pane di Triora, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta di oggi 7 giugno 2021 di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno è la ricetta del pane di Triora. Fulvio racconta di Triora, ha molti che lo legano a questo pane. Con le dosi date da Fulvio Marino possiamo fare due pagnotte di pane di Tiora. Burro e acciughe è la scelta di oggi per gustare queste fette di pane. La ricetta del pane di oggi di Fulvio Marino è da provare come tante altre suggerite dall’esperto in farine e impasti. Un impasto davvero semplice oggi, pochi ingredienti e abbiamo anche l’alternativa se usare il lievito madre o il lievito di birra. Non perdete questa e le altre ricette del lunedì di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – PANE DI TRIORA

Ingredienti: 1 k di farina di grano tenero tipo 2, 20 g di sale, 200 g di lievito, 600 g di acqua, crusca di grano tenero per spolvero – Per farcire burro e acciughe

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina di grano tenero, aggiungiamo il lievito madre (se non l’abbiamo usiamo 7 g di lievito fresco di birra e 90 g di acqua in più), lavoriamo aggiungendo quasi tutta l’acqua. Uniamo il sale e il resto dell’acqua e completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente e coperto. Versiamo poi l’impasto lievitato sul tavolo infarinato e dividiamo in due parti. Pieghiamo l’impasto su se stesso, è molto appiccicoso.

Spolveriamo con la crusca la teglia foderata con la carta forno e adagiamo i due panetti, Fulvio usa due teglie. Aggiungiamo anche sopra al pane un pochino di crusca. Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente e coperto. Facciamo cuocere in forno a 200° C per 40 minuti. Possiamo gustare le fette di pane con burro e acciughe come suggerito da Fulvio Marino.