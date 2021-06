Vellutata di carote all’arancia, la ricetta di Samya

Dalle nuove ricette di Samya la ricetta della vellutata di carote all’arancia per Mattino 5, la ricetta colorata di oggi 9 giugno 2021. Tutte ricette facili e veloci quelle che propone Samya nel suo piccolo spazio nella cucina di Canale 5 e anche questa ricetta a base di carote e lenticchie è una vera bontà. Non solo carote, non solo lenticchie non solo succo d’arancia, ma anche un po’ di yogurt greco per creare un bel contrasto con la vellutata. Non perdete questa e le altre ricette di Samya. Ecco come si fa la vellutata, la crema di carote e lenticchie arricchita con il succo d’arancia.

RICETTE SAMYA – VELLUTATA DI CAROTE ALL’ARANCIA DA MATTINO 5

Ingredienti: 400 g di lenticchie corallo, 3 carote, 80 g di crema di yogurt greco, 1 l di brodo vegetale, 1 spicchio d’aglio, sale, pepe, succo e scorza grattugiata di 1 arancia

Preparazione: laviamo le carote, le peliamo e le tagliamo a rondelle. Nella pentola mettiamo le lenticchie, lo spicchio di aglio tagliato a metà, un po’ di sale, un po’ di pepe e poi metto il brodo vegetale, mescoliamo e facciamo cuocere con il coperchio per circa 20 minuti. Le lenticchie sono quasi cotte ma aggiungiamo le carote, lasciamo andar altri 10 minuti sempre coperto.

Solo dopo a fuoco spento aggiungiamo il succo d’arancia e frulliamo con il mixer a immersione e serviamo la vellutata magari nelle ciotole. Per guarnire mettiamo al centro un po’ di yogurt greco, sarà un bel contrasto caldo freddo. Sopra lo yogurt completiamo con la scorza d’arancia grattugiata e una o due foglioline di prezzemolo fresco.

Abbiamo un piatto colorato, nutriente e delizioso, perfetto per la cena o il pranzo, anche un’idea per ricette light, per le diete. Perfetto da gustare con la vellutata calda e lo yogurt freddo.