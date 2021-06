Cookies con farina di miglio e mandorle, la ricetta di Samya

Da Mattino 5 oggi 8 giugno 2021 la ricetta dei cookies di Samya, la ricetta dei biscotti con farina di miglio e mandorle. Cookies ovvero dei biscotti grandi ma con la ricetta Mattino 5 di Samya abbiamo un gusto diverso dal solito cioccolato. Farina di miglio e farina di mandorle e in più passiamo i biscotti nelle mandorle tritate. Possiamo ovviamente anche scegliere altra frutta secca per avere un gusto diverso. Ovviamente se vogliamo possiamo anche aggiungere ai cookies di Samya del cioccolato. Ecco una delle ricette di mattino 5 per la colazione e la merenda dei piccoli, anzi di tutta la famiglia. Facciamo anche noi i biscotti alle mandorle.

RICETTE SAMYA DALLE RICETTE DI MATTINO 5 – COOKIES CON FARINA DI MIGLIO E MANDORLE

Ingredienti: 100 g di farina di mandorle, 80 g di farina di miglio, 50 g di mandorle tritate, 3 cucchiaini di olio di cocco, 3 cucchiaini di sciroppo d’agave, succo e scorza grattugiata di 1 limone, un pizzico di cardamomo in polvere, ¼ di un cucchiaino di bicarbonato

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina di mandorle, la farina di miglio, la scorza di limone grattugiata, cardamomo in polvere, il bicarbonato, mescoliamo e aggiungiamo anche il succo di limone, lo sciroppo d’agave, l’olio di cocco e impastiamo ancora. Copriamo con la pellicola e con un canovaccio e facciamo riposare 15 minuti a temperatura ambiente.

Togliamo la pellicola e facciamo con l’impasto delle palline di media grandezza, schiacciamo e otteniamo i biscotti tondi. Passiamo ogni superficie di un singolo biscotto nelle mandorle tritate. Adagiamo i cookies sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno a 170° C per 25 minuti. Saranno i biscotti perfetti per la merenda dei piccoli ma anche dei grandi. Ovviamente li facciamo raffreddare prima di gustarli.