Pizza alla parmigiana, la ricetta di Fulvio Marino a lunga lievitazione

La pizza con la parmigiana di melanzane di Fulvio Marino, la pizza a lunga lievitazione per E’ sempre mezzogiorno, puntata del venerdì 11 giugno 2021. Pizza per gli Azzurri a lunga lievitazione è la ricetta di Fulvio Marino per godersi stasera la partita della Nazionale. Stasera tutti davanti alla tv ma in realtà Fulvio ammette che la pizza la ordinerà perché vuole godersi tutto di questa prima partita. Però per il suo pubblico nella cucina di E’ sempre mezzogiorno mostra la pizza con le melanzane, la pizza con 40 ore di lievitazione e solo 2 g di lievito di birra. Non perdete questa e le altre pizze di Fulvio Marino.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – PIZZA ALLA PARMIGIANA

Ingredienti: 500 g di farina tipo 0 forte (14% di proteine), 400 g di farina di grano tenero tipo 2 buratto, 50 g di farina di farro monococco, 50 g di farina integrale di grano tenero, 750 g di acqua fredda di frigo, 2 g di lievito fresco di birra, 22 g di sale, 40 g di olio di oliva e semola di grano duro per spolverare

Preparazione: versiamo le farine nella ciotola, mescoliamo e uniamo il lievito fresco di birra, pochissimo, quasi tutta l’acqua e freddissima, deve essere a 4° C e quindi da frigo, impastiamo e poi aggiungiamo il sale, il resto dell’acqua sempre fredda, impastiamo facendo le pieghe. Solo alla fine aggiungiamo l’olio di oliva a filo e completiamo l’impasto.

Mettiamo in frigo per 4 ore e poi diamo una piega di rinforzo, mettiamo di nuovo in frigo e mettiamo in frigo altre 32 ore. Mettiamo nella parte più fredda del frigo.

Poi spolveriamo il tavolo e facciamo palline da 650 grammi e pieghiamo su loro stesse. Facciamo lievitare nella ciotola o sulla teglia unte e coperte e a temperatura ambiente per 4 ore.

Stendiamo la pizza e mettiamo nella teglia unta, stendiamo bene e condiamo con tanto pomodoro, mettiamo in forno a 250° C per 16 minuti nella penultima parte del forno. Togliamo dal forno e aggiungiamo sopra le fette di melanzane fritte, ancora un pochino di pomodoro, mozzarella a cubetti, mettiamo in forno fino a quando la mozzarella si scioglie. Serviamo completando con formaggio grattugiato, basilico fresco e un filo di olio di oliva.