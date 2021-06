Fruste di pane alle olive, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta del pane di oggi 10 giugno 2021 di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno è la ricetta delle fruste di pane alle olive, un’idea come sempre perfetta e oggi ancora più golosa. In pratica con la ricetta di oggi di Fulvio Marino facciamo questi filoni alle olive con aroma di timo, maggiorana e lavanda ma non finisce qui perché anche queste fruste di pane alle olive Fulvio le farcisce con altro, con un patè di pomodori secchi, con un patè di prosciutto cotto, con un patè di acciughe e prezzemolo. Scegliamo il gusto che preferiamo o portiamo in tavola le fruste di pane E’ sempre mezzogiorno semplici, buonissime.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FRUSTE DI PANE ALLE OLIVE

Ingredienti – Per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 500 g di semola di grano duro, 650 g di acqua, 5 g di lievito di birra, 200 g di olive taggiasche, 20 g di sale, timo, maggiorana, lavanda

Per la farcitura: paté di pomodori secchi, paté di prosciutto cotto, paté di acciughe e prezzemolo

Preparazione: nella ciotola mettiamo le due farine quasi tutta l’acqua, impastiamo e lasciamo 30 minuti coperto a temperatura ambiente, poi aggiungiamo a questo composto il lievito di birra e un po’ di acqua, mescoliamo e uniamo il sale, l’acqua rimasta e completiamo l’impasto. Solo alla fine uniamo il trito di timo, maggiorana e poca lavanda, le olive taggiasche senza nocciolo e con il loro olio, impastiamo.

Facciamo riposare coperto 12 ore in frigo, poi versiamo sul tavolo e creiamo un rettangolo che dividiamo in 3 strisce di circa 300 g l’una. Arrotoliamo ogni striscia su se stessa, abbiamo così le fruste che disponiamo sulle teglie foderate con la carta forno, le allunghiamo e arrotondiamo leggermente. Facciamo lievitare per 2 ore a temperatura ambiente coperte. Mettiamo in forno a 250° C per circa 15 minuti.