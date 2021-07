Oggi vi proponiamo una ricetta vista nell’ultima stagione di Geo andata in onda su Rai 3. Si tratta di un grande classico della cucina, un piatto della tradizione culinaria italiana, che si deve necessariamente mangiare se si va in Puglia! Per voi la ricetta della tiella riso, patate e cozze, assolutamente da provare! La ricetta è stata preparata da Daniele de Michele, DonPasta, in una delle ultime puntate del programma in onda su Rai 3. Prendiamo appunti e prepariamo insieme la ricetta.

La ricetta della tiella riso patate e cozze da Geo

Iniziamo con la lista degli ingredienti per 4 persone: 1 kg di cozze, 1 kg di patate,150 g di riso di buona qualità, 500 g di zucchine, 1 cipollotto fresco, 1 spicchio d’aglio, 1 manciata di prezzemolo, qualche pomodorino, qb pepe , 1 pizzico di origano (a piacere).

Preparazione: Affettate sottilmente tutte le verdure. Lavate ed aprite le cozze, lasciando una sola valva piena; raccogliete l’acqua delle cozze in una ciotola, filtrandola con una garza sterile. Mescolate insieme il riso, l’acqua delle cozze, olio, prezzemolo tritato, pepe, pomodorini spezzettati, aglio tritato. Ungete d’olio una teglia da forno e componete gli ingredienti a strati: il cipollotto, uno strato di patate e di zucchine, un filo d’olio, le cozze, il riso condito, zucchine e un ultimo strato di patate. Rifinite con pane grattugiato e un filo d’olio. Versate nel tegame acqua, fino al livello del riso, spruzzate d’acqua lo strato superiore, e fate cuocere in forno a 200 gradi finché la superficie non sia dorata e croccante e il riso cotto. Lasciate intiepidire. Il piatto è buono anche freddo.

(con modifiche da: Donpasta, Artusi Remix, Mondadori 2015)

Non ci resta che augurarvi un buon appetito con questa super ricetta.