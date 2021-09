Fulvio Marino torna con la ricetta pane rustico di grano duro dedicata al papà

La ricetta del pane rustico di grano duro è il pane di Fulvio Marino di oggi 13 settembre 2021, un pane che dedica a suo padre che oggi compie gli anni, 70 anni. E’ da suo padre che Fulvio Marino ha ereditato tutta la sua passione per i lievitati, per le farine, gli impasti, il pane. Più spazio nella cucina nel bosco di E’ sempre mezzogiorno, Fulvio Marino ha un angolo bellissimo in questa nuova edizione e come sempre le sue ricette sono tutte da non perdere. Ecco la ricetta di oggi del pane con la semola di grano duro, un pane rustico che si conserva più giorni.

Ricette Fulvio Marino, il pane rustico di grano duro per E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 kg di semola di grano duro, 700 g di acqua fredda, 200 g di lievito madre (o 7 g di lievito di birra fresco), 22 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo tutta la semola e 600 g di acqua fredda, mescoliamo col cucchiaio ma non è il vero impasto, lasciamo 1 ora coperto e a temperatura ambiente. Solo dopo uniamo i 200 g di lievito madre o 7 g di lievito fresco di birra. Aggiungiamo 50 g di acqua sempre fredda e impastiamo. Uniamo poi il sale e il resto dell’acqua, gli altri 50 grammi. Impastiamo il tutto e otteniamo un impasto setoso. Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente coperto.

Dividiamo l’impasto un due pagnotte, pieghiamo più volte verso l’interno, così avrà più forza. Mettiamo nei cestini con un po’ di semola. Mettiamo in frigo per 8 ore. Il mattino o quando vogliamo possiamo passarlo subito in forno, da freddo. Disponiamo nella teglia infarinata, un bel taglio a croce e mettiamo in forno a 240° C statico per 15 minuti poi abbassiamo a 200° C per 40 minuti.

Per conservare il pane sacchetto di carta e poi in una busta di plastica leggermente chiusa.