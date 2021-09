Melanzane superfarcite, la ricetta di Daniele Persegani

La ricetta di Daniele Persegani per fare le melanzane superfarcite è il piatto di oggi 15 settembre 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Un secondo piatto di fine estate perché abbiamo ancora peperoni, melanzane e altro di stagione, tutto da gustare con questa ricetta. Non manca la mozzarella e non mancano i consigli di Daniele Persegani, di Lorenzo e di Evelina Flachi. Il risultato è davvero ottimo, un piatto che possiamo proporre sia a cena che a pranzo. Non perdete la ricetta di Daniele Persegani di queste melanzane super farcite, le melanzane con peperoni, pomodori, zucchine, patate, mozzarella e altro ancora.

Ricette E’ sempre mezzogiorno di Daniele Persegani, le melanzane superfarcite

Ingredienti: 2 melanzane grandi, 1 cipolla rossa, 1 peperone rosso, 1 peperone giallo, 1 zucchina, 1 patata gialla, 2 pomodori ramati, 300 g di macinato misto, 1 uovo, sale, pepe, olio evo, 100 g di formaggio grattugiato, 1 mazzetto di erbe aromatiche miste, 300 g di mozzarella, olio di semi per friggere

Preparazione: tagliamo la melanzana a metà, scaviamo ma lasciando un bel bordo di polpa. Il resto della polpa la tagliamo a dadini. Lasciamo il guscio di melanzane un’oretta in acqua e sale.

Tagliamo a dadini anche i peperoni, la zucchina, pomodori e la patata. In padella scaldiamo un po’ di olio e aggiungiamo la cipolla tritata, facciamo andare un attimo e uniamo i peperoni, la zucchina, la patata, i pomodori, la polpa delle melanzane, facciamo andare a fiamma viva.

Nella ciotola mescoliamo il macinato, l’uovo, sale, pepe, formaggio grattugiato e le erbette aromatiche miste tritate al coltello. Otteniamo delle polpette piccole, grosse come una nocciola, friggiamo in olio di semi profondo e bollente, le rendiamo ben dorate. Scoliamo su carta da cucina.

Tagliamo la mozzarella in parte a dadini, questa la aggiungiamo alle verdure fatte raffreddare. Il resto lo tagliamo a fette.

Disponiamo le melanzane nella teglia, condiamo con olio e farciamo con il composto di verdure e mozzarella. Copriamo con una fetta di mozzarella, copriamo con la carta alluminio e mettiamo in forno a 180° C per 25 minuti.