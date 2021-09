Gnocchi del contadino di Daniele Persegani, la prima ricetta E’ sempre mezzogiorno

Gnocchi del contadino, la prima ricetta di Daniele Persegani è il goloso piatto di E’ sempre mezzogiorno, la prima ricetta di oggi 13 settembre 2021 di E’ sempre mezzogiorno. Prima puntata per la seconda edizione con Antonella Clerici ed è alle ricette di Daniele Persegani che tutti affidano il via e ci sembra che la ricetta degli gnocchi con i fichi e il prosciutto crudo sia davvero un ottimo inizio. Gnocchi fatti in modo molto veloce, il gorgonzola da sciogliere in padella senza aggiungere altro, i fichi che sono di stagione, saltati in padella con burro, sale e pepe e poi il prosciutto crudo che diventa croccante in forno. Non perdete questa e le altre ricette di E’ sempre mezzogiorno, si inizia con gli gnocchi con i fichi, non perdete le altre ricette con Antonella Clerici su Rai 1.

La ricetta degli gnocchi del contadino di Daniele Persegani

Ingredienti: 1 kg di patate gialle, 300 g di farina di farro, 1 uovo, formaggio grattugiato, noce moscata

10 fette di prosciutto crudo, 300 g di gorgonzola, 8 fichi sodi, una noce di burro, sale e pepe

Preparazione: impastiamo farina, patate lessate e schiacciate, uovo, noce moscata e formaggio grattugiato, facciamo i classici filoncini di pasta e poi tagliamo a dadini, li scaviamo e abbiamo i classici gnocchi, meglio se rigati.

Sciogliamo il gorgonzola senza aggiungere grassi, lo facciamo in una padella antiaderente. Tagliamo i fichi a spicchi con tutta la buccia, versiamo in un’altra padella con il burro appena sciolto. Aggiungiamo un po’ di sale e pepe e facciamo andare ma per pochissimo tempo.

Le fette di prosciutto crudo le disponiamo su un’altra teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno a 180° C per 20 minuti. Abbiamo il prosciutto croccante.

Cuociamo gli gnocchi in acqua bollente e salata ma quando gli gnocchi salgono a galla non sono pronti, dobbiamo sempre lasciarli cuocere un altro minuto altrimenti dentro restano crudi. Scoliamo e versiamo in padella con il gorgonzola, facciamo saltare e aggiungiamo un po’ di fichi e il burro della padella. Facciamo saltare ancora e serviamo completando con gli altri ficchi e burro, il prosciutto che in parte lasciamo intero per decorare e in parte sbricioliamo.