Strozzapreti alle more, la ricetta di Daniele Persegani

La ricetta di oggi 18 giugno 2021 di Daniele Persegani per le ricette E’ sempre mezzogiorno, gli strozzapreti alle more. Un primo piatto goloso e colorato. Persegani impasta con la purea di more, abbiamo così non solo un colore particolare ma anche un gusto diverso dal solito. La pasta fresca che dobbiamo fare in casa ma è semplice perché sono delle tagliatelle un po’ grosse che tagliamo a pezzi e arrotoliamo tra le mani. Un primo piatto che sembra davvero molto semplice e veloce, una ricetta E’ sempre mezzogiorno per fare gli strozzapreti alle more con calamari saltati in padella. Un tocco di colore con le carote ma anche menta e lime.

RICETTE DANIELE PERSEGANI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – STROZZAPRETI ALLE MORE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo le farine con l’uovo e la purea di more, poi tiriamo la sfoglia non troppo sottile e dobbiamo ottenere delle tagliatelle un po’ larghe e spezziamo arrotolando tra le mani. Cuociamo la pasta fresca e colorata in acqua bollente e salata.

Puliamo i calamari e lui tagliamo a metà, con il coltello leggermente inclinato facciamo tanti graffietti. Schiacciamo l’aglio e mettiamo in padella con un po’ di olio e peperoncino, facciamo soffriggere. Aggiungiamo i calamari graffiati quando il condimento è bollente, facciamo andare pochi minuti.

Tagliamo la carota a julienne e aggiungiamo in padella. Sfumiamo con il vino bianco, saliamo e pepiamo. Dobbiamo bilanciare il sapore della carota che è un po’ dolce. Scoliamo la pasta e versiamo in padella, facciamo saltare e aggiungiamo anche la menta fresca.

Serviamo la pasta golosa di oggi di Persegani completando con un dettaglio davvero speciale. Se abbiamo il ginger lime lo usiamo altrimenti va bene anche il lime, è questa la delizia con cui completiamo in ogni piatto questa ricetta di oggi.