Ricette Daniele Persegani: cheesecake salata con mozzarella e pomodoro

La ricetta della cheesecake salata di Daniele Persegani per E’ sempre mezzogiorno di oggi 11 giugno 2021, la ricetta della cheesecake alle erbe e pomodoro ma con la mozzarella di bufala. Quindi, abbiamo la ricetta di Persegani di oggi che è una vera delizia. Stasera gioca la Nazionale e tutti la guarderanno in tv e Daniele Persegani suggerisce la ricetta E’ sempre mezzogiorno perfetta perché prepariamo la torta salata prima e poi la gustiamo a fette con la famiglia, con gli amici. La ricetta della cheesecake con base di crackers salati e burro ma anche un po’ di pepe fresco macinato. Il ripieno è di robiola, mozzarella di bufala ed erbe. Poi il pomodoro per completare il tutto e avremo una cheesecake che smebra dolce ma è salata.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – DANIELE PERSEGANI LA CHEESECAKE CON LA BUFALA ALLE ERBE E POMODORO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: usiamo lo stampo da 22 cm di diametro con cerniera. Frulliamo i crackers salati e abbiamo la polvere, aggiungiamo un po’ di pepe macinato e mescoliamo, uniamo il burro fuso e frulliamo velocemente. Versiamo il composto nello stampo e schiacciamo con il batticarne, mettiamo in frigo coperto.

Passiamo al ripieno e nella ciotola mettiamo il formaggio morbido, le robiole, lavoriamo. Frulliamo nel mixer la mozzarella di bufala con il suo latte, quindi senza farla sgocciolare e aggiungiamo al formaggio nella ciotola. Tritiamo le erbe al coltello e aggiungiamo nella ciotola, sale e pepe e amalgamiamo bene il tutto. Versiamo il tutto sulla base fredda, livelliamo.

Mettiamo la gelatina in ammollo in acqua. Scaldiamo leggermente un pochino di succo di pomodoro e aggiungiamo la gelatina ammollata e strizzata, facciamo sciogliere e poi aggiungiamo il resto del succo di pomodoro, un po’ di liquore, mescoliamo, pepe e sale, versiamo anche questa sulla torta e mettiamo in frigo per 3 ore.