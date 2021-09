La vera pappa al pomodoro, la prima ricetta di Federico Fusca

Come si prepara la vera pappa al pomodoro? E’ la new entry di E’ sempre mezzogiorno a suggerire la ricetta della pappa al pomodoro, è Federico Fusca. Lui è influencer e cuoco toscano bravissimo, lo scopriremo ricetta dopo ricetta su Rai 1. Mentre prepara la sua pappa al pomodoro toscana racconta della sua vita, della sua bambina che ha quasi 3 anni, è la sua principessa. Ottima impressione fin dal primo momento con Federico nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Pochi ingredienti e possiamo fare tutti la golosa pappa al pomodoro, iniziamo con la cipolla e i pomodori pelati, ovviamente brodo vegetale e pane raffermo. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 21 settembre 2021. Finisce l’estate ed ecco la ricetta della pappa al pomodoro.

La ricetta della pappa al pomodoro – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 450 g di pelati, 1 cipolla rossa, 2 rametti di timo, 2 ciuffi di basilico, 5 fette di pane toscano raffermo, sale, pepe, olio evo e brodo vegetale

Preparazione: possiamo usare i pomodori freschi o i pelati. Tagliamo la cipolla rossa a fettine che facciamo soffriggere in pentola con un po’ di olio, poi uniamo i pelati a pezzettini. Facciamo cuocere 5 minuti e uniamo timo, basilico fresco spezzettato a mano altrimenti diventa nero.

Facciamo il brodo vegetale classico con sedano, carota, pomodoro e cipolla e aggiungiamo in pentola. Tagliamo il pane raffermo a dadini e aggiungiamo nella pentola, mescoliamo e facciamo cuocere aggiungendo se necessario altro brodo. Dobbiamo cercare il giusto equilibrio tra pane e brodo per avere la giusta consistenza. Poi possiamo cuocere più o meno in base al nostro gusto. Assaggiamo se dobbiamo aggiungere sale o pepe. Serviamo la gustosa pappa al pomodoro completando con un filo di olio di oliva a crudo e basilico fresco.