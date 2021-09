Ricette Fulvio Marino, pita greca integrale farcita

Altra golosa ricetta di Fulvio Marino oggi 22 settembre 2021 con la pita greca integrale preparata nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Pita greca cotta in forno o nella padella antiaderente e in ogni caso è una vera bontà da provare subito. Con le sue ricette Fulvio Marino ci mostra come si preparano pane, focacce, pizze e tante altre cose in casa. La pita greca con ripieno classico di pollo cotto, salsa allo yogurt greco, lattuga, pomodori e via possiamo mangiarla. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Fulvio Marino; ecco la ricetta di oggi della pita greca.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – la ricetta della pita greca integrale farcita

Ingredienti: 400 g di farina di farina integrale di grano tenero, 100 g di farina di grano tenero tipo 0, 150 g di lievito madre o 5 g di lievito di birra, 250 g di acqua, 12 g di sale, 20 g di olio evo – 200 g di sfilacci di pollo cotti al forno, 150 g di salsa tzatziki, 3 pomodori ramati, sale e olio di oliva

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine, aggiungiamo il lievito madre o il lievito fresco di birra, quasi tutta l’acqua e impastiamo con il cucchiaio. Fulvio suggerisce di controllare se l’acqua sia giusta nel suo peso, dipende molto dalla farina. Nel suo caso aggiunge ancora un po’ di acqua. Uniamo poi il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e solo alla fine aggiungiamo l’olio di oliva e completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare l’impasto a temperatura ambiente per circa 2 ore, ovviamente coperto. Vedremo che l’impasto resta rustico, è la caratteristica della farina integrale.

Facciamo delle palline da 100 grammi circa, pieghiamo su loro stesse con le mani. Facciamo lievitare sulla teglia foderata con la carta forno per circa 1 ora coperte con la pellicola. Possiamo cuocere la pita al forno o in padella antiaderente. Fulvio mostra le due cotture. Stendiamo le palline con le mani aiutandoci con pochissima farina e un po’ col mattarello. Se vogliamo farle in forno facciamo riposare adesso altri 30 minuti e spennelliamo con un po’ di olio prima di mettere in forno al massimo della temperatura per 5 minuti. Vengono croccanti.

In padella antiaderente calda invece niente olio e cuociamo sui due lati. Farciamo in ogni caso alla vera greca, quindi pollo, lattuga, salsa, pomodori. La salsa di fa con yogurt greco, limone, cetriolo e aglio.