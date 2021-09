Pagnotta di farro bianco farcita, ricette di Fulvio Marino

Un’altra ricetta per fare il pane in casa con le ricette di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno oggi 23 settembre 2021. Questa volta Fulvio ci ha mostrato come si fa il pane al farro bianco, una preparazione semplice ma con un risultato delizioso. Tra le mani dell’esperto in farine, pane e impasti tutto sembra semplice ma non lo è perché c’è bisogno di tanta esperienza. Di certo preferiamo le sue ricette per fare pizze, brioche, panini, dolci e salati ma magari niente pane. Ecco intanto la ricetta del pane al farro bianco che possiamo farcire magari con carciofini sott’olio, prosciutto cotto e maionese.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pane al farro bianco

Ingredienti – Per l’impasto: 1 kg di farro bianco tipo 2, 700 g di acqua, 150 g di lievito madre, 22 g di sale, 20 g di olio evo

per la farcitura: 100 g di prosciutto cotto, 150 g di carciofini arrosto sott’olio, maionese fresca

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina di farro bianco tipo 2, aggiungiamo quasi tutta l’acqua e il lievito madre, impastiamo e solo dopo aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Continuiamo ad impastare e verso la fine aggiungiamo l’olio di oliva e completiamo l’impasto. Copriamo con la pellicola o con un canovaccio e facciamo lievitare a temperatura ambiente per 3 ore.

Versiamo poi il composto sul tavolo leggermente infarinato e dividiamo in tre parti. Pieghiamo le pagnotte e disponiamo nei cestini infarinati. Copriamo e facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente e poi 8 ore in frigo.

Versiamo la pagnotta sulla teglia infarinata, avremo la farina anche sopra la pagnotta e facciamo delle incisioni con il coltello creando una spiga. Mettiamo in forno a 250° per 30 minuti, poi abbassiamo la temperatura a 220° per 10 minuti circa. Proseguiamo con le altre pagnotte.

Togliamo dal forno e lasciamo intiepidire, tagliamo il pane a fette e farciamo con ciò che preferiamo, magari carciofini arrosto sott’olio con prosciutto cotto e maionese o anche formaggi e altri salumi, mortadella, prosciutto crudo e altro ancora.