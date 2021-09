Fulvio Marino: la ricetta del pane sciocco con ricotta, finocchiona e fichi

La ricetta del pane sciocco di Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 27 settembre 2021. E’ da provare il pane sciocco, il pane senza sale, farcito sarà perfetto. E’ il pane che molti sono abituati a mangiare ma altri non lo gradiscono. La ricetta di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno prevede ben tre lievitazioni tra frigo e temperatura ambiente. Tra le mani dell’esperto in impasti e lievitazioni tutto sembra semplice ma è solo l’esperienza che ci permetterà di avvinarci ai risultati di Fulvio Marino. Ecco la ricetta per fare il pane senza sale, il pane sciocco che farcisce in modo goloso.

Ricette Fulvio Marino – La ricetta del pane sciocco per E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – Per l’impasto: 1 kg di farina tipo 2 di grano tenero, 600 g di acqua, 300 g di lievito madre – per farcire: 8 fichi, 200 g di finocchiona, 200 g di ricotta di pecora

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 2 di grano tenero, non aggiungendo sale usiamo questa. Versiamo anche il lievito madre e l’acqua. Impastiamo il tutto, come sempre prima con il cucchiaio e poi con le mani. Otteniamo un composto omogeneo, liscio e facciamo lievitare coperto per 1 ora e poi sempre coperto ma in frigo e per 8 ore.

Versiamo l’impasto sul tavolo leggermente infarinato. Dividiamo in due parti. Facciamo le classiche pieghe e disponiamo i due panetti nei cestini infarinati. Copriamo e facciamo lievitare ancora e per 3 ore a temperatura ambiente.

Versiamo adesso i panetti sulle teglie e incidiamo il pane con il coltello. Mettiamo in forno a 240 gradi per circa 50 minuti. Togliamo il pane dal forno, facciamo intiepidire e tagliamo a fette. Possiamo farcire come suggerito da Fulvio Marino con i fichi, la ricotta di pecora e le fette di finocchiona.