Pizza bianca la ricetta di Fulvio Marino per farla in casa

Ed è la pizza bianca da fare in casa la ricetta di Fulvio Marino di oggi 24 settembre 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Una gustosa pizza bianca, una focaccia, da farcire con la mortadella o con quello che preferiamo. Le ricette del venerdì di Fulvio Marino sono sempre pensate per il sabato in famiglia, quando si può preparare con calma l’impasto della pizza e il seguito. Un impasto semplice con i consigli di Fulvio Marino, doppia lievitazione, in frigo e a temperatura ambiente, poi la cottura in forno. Ecco la ricetta di oggi della pizza di Fulvio Marino.

Ingredienti per 4 persone – per l’impasto: 950 g di farina tipo 0, 50 g di integrale di grano tenero, 750 g di acqua fredda, 7 g di lievito di birra fresco, 22 g di sale, 25 g di olio evo

Per farcire: 300 g di mortadella di Bologna

Preparazione: come sempre versiamo nella ciotola la farina 0, la farina integrale e aggiungiamo il lievito sbriciolato e quasi tutta l’acqua. Impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e completiamo con l’olio di oliva, otteniamo un impasto liscio e omogeneo, con l’olio ben incorporato.

Facciamo lievitare 18 ore coperto e in frigo. Dividiamo poi l’impasto in panetti da circa 300 grammi. Ripieghiamo ogni panetto su se stesso e cos’ diamo la forma allungata, come si fa con i filoni. Disponiamo sulla teglia, distanziati e copriamo con la pellicola. Facciamo la seconda lievitazione, a temperatura ambiente e per 4 ore circa, dipende dal caldo che c’è in casa.

Disponiamo i filoni su tavolo infarinato, facciamo tutto con delicatezza. Allarghiamo aiutandoci con mani e farina e disponiamo sulla pala. Condiamo con olio e sale, senza esagerare. Mettiamo in forno a 250°. Facciamo cuocere 15 minuti ma i primi 10 nella parte bassa, gli altri 5 nella parte alta.