Ricette Fulvio Marino: pane in cassetta ai grani antichi

La ricetta del pane in cassetta di Fulvio Marino per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 7 ottobre 2021, un’altra ricetta da non perdere. Possiamo gustare il pane in cassetta ai grani antichi semplicemente in tavola tagliato a fetta oppure farcito con formaggi, salumi o ciò che preferiamo. Non perdete come sempre le ricette E’ sempre mezzogiorno di Fulvio Marino perché ogni impasto è diverso e sempre perfetto. Questa volta l’esperto in pizze, focacce, pane e dolci da forno ha scelto la farina di farro bianco e la farina di segale integrale per un pane ai grani antichi da gustare. Ecco la ricetta.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pane in cassetta

Ingredienti: 400 g di farina di farro bianco, 300 g di farina di segale integrale, 300 g di farina di khorasan kamut, 650 g di acqua, 30 g di malto d’orzo tostato, 250 g di lievito madre, 22 g di sale, 50 g di olio evo

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, farro bianco e farina di segale integrale, mescoliamo e uniamo il lievito madre (oppure 10 g di lievito fresco di birra), uniamo quasi tutta l’acqua e il malto d’orzo tostato, lavoriamo il tutto prima con il cucchiaio e poi con la mano. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e solo alla fine come sempre uniamo l’olio di oliva e completiamo l’impasto. Copriamo con la pellicola e facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto sul tavolo infarinato, usiamo lo stampo per il pane in cassetta o quello per plumcake. Inseriamo il panetto nello stampo unto, ma l’impasto è per due panetti, consideriamo che il panetto deve raggiungere metà stampo in altezza. Infatti lasciamo lievitare ancora e coperto fino a quando raggiunge i bordi. Mettiamo in forno a 200° per minimo 30 minuti e poi a 180° per altri 10 minuti ma controlliamo sempre la cottura. Farciamo con salumi e formaggi o come preferiamo.