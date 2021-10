Ricette Fulvio Marino, facciamo gli american burger bun

Non è la solita ricetta dei panini burger, Fulvio Marino propone la ricetta degli american burger bun, i veri panini soffici e golosi che piacciono a tutti. Sono i panini americani delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 6 ottobre 2021, i panini che possiamo farcire con hamburger o con quello che preferiamo. Le ricette di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno sono sempre ottime, spiegate nel dettaglio, perfette. Questa volta la ricetta dei panini americani con i semi di sesamo è davvero da provare subito, magari non avremo subito lo stesso risultato di Fulvio Marino ma di certo saranno panini ottimi e non come quelli che acquistiamo confezionati. Ecco la ricetta di oggi.

Ricette E’ sempre mezzogiorno di Fulvio Marino – American Burger Bun

Ingredienti: per l’impasto: 1 kg di farina tipo 0, 20 g di lievito di birra fresco, 100 g di zucchero, 50 g di miele millefiori, 400 g di latte, 180 g di uova intere, 20 g di sale, 200 g di burro, 1 uovo per spennellare

per guarnire: semi di sesamo bianco e nero

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0 e uniamo subito il lievito di birra fresco sbriciolato, aggiungiamo quasi tutto il latte, le uova intere, il miele e lo zucchero e impastiamo il tutto. Come sempre Fulvio inizia l’impasto con il cucchiaio e poi procede con le mani. Inseriamo il sale e il resto del latte, impastiamo e solo alla fine uniamo il burro a pezzetti, facciamo ben assorbire. Copriamo con la pellicola la ciotola e facciamo lievitare fino al raddoppio del volume a temperatura ambiente.

Dividiamo l’impasto in panetti da 130 grammi circa, creiamo i panini facendoli roteare sul tavolo. Passiamo la superficie sui semi di sesamo e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Copriamo e facciamo lievitare ancora. Se non vogliamo i semi solo dopo l’ultima lievitazione spennelliamo con il tuorlo sbattuto e mettiamo in forno a 240° per minimo 10 minuti.