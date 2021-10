Ricette Fulvio Marino: ciriola romana, i panini di oggi

Un’altra ricetta di Fulvio Marino per fare il pane in casa, questa volta la ricetta della ciriola romana, i panini romani. Puntata e ricette del 18 ottobre 2021 ma la ricetta della ciriola romana l’aveva già vista lo scorso anno nella prima edizione di E’ sempre mezzogiorno. Meno pane e più pizze, dolci o altre delizie lievitate sarebbero più interessanti. Oggi però gustiamo la ricetta dei panini di Fulvio Marino, di certo ottimi con tutti i passaggi da fare tra biga e lievitazioni. Ecco come si fanno i panini romani visti in tv con le ricette di Fulvio Marino e Antonella Clerici.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Ciriola romana

Ingredienti – per la biga: 500 g di farina tipo 0, 250 g di acqua, 5 g di lievito fresco di birra

per l’impasto: biga, 500 g di farina tipo 2, 330 g di acqua, 5 g di lievito fresco di birra, 5 g di malto, 20 g di sale

Preparazione: nella ciotola prepariamo la biga con la farina 0 che ha almeno il 12% di proteine, l’acqua, il lievito sbriciolato, impastiamo pochissimo e facciamo riposare 18 ore a 18° C, sarebbe questa la temperatura perfetta, un posto fresco della casa. Non deve essere troppo lievitata e non troppo scura.

Nella ciotola grande versiamo la biga e aggiungiamo gran parte dell’acqua dell’impasto ma poca alla volta. Aggiungiamo la farina, questa non deve essere molto forte, impastiamo e aggiungiamo il lievito, il malto e altra acqua. Impastiamo e uniamo il sale, il resto dell’acqua e completiamo l’impasto. Facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente e poi versiamo sul tavolo e tagliamo le pezzature di 80 massimo 100 grammi. Facciamo una prima piegatura e poi chiudiamo in modo da formare la ciriola.

Non è finita, facciamo lievitare un’altra ora a temperatura ambiente sulla teglia foderata con la carta forno e coperto da pellicola. Facciamo poi un taglio per la lunghezza, un taglio per lungo netto e deciso e mettiamo in forno subito, mettiamo forno statico 240° C dai 12 ai 15 minuti a seconda del forno e della grandezza dei panini.

