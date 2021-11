Pane armi santi, la ricetta di Fulvio Marino

Puntata breve per E’ sempre mezzogiorno oggi 1 novembre 2021 ma Fulvio Marino è pronto con la ricetta del pane armi santi. Come sempre ci racconta della sua ricetta, del pane, della tradizione e poi inizia con tutti i passaggi necessari per potere fare tutti in casa questo pane armi santi. Sono sempre tante le ricette della tradizione, c’è chi oggi prepara il pan dei morti, i dolcetti, chi prepara piatti con la zucca, Fulvio Marino suggerisce per le ricette E’ sempre mezzogiorno questo pane armi santi, il pane della tradizione siciliana, il pane perfetto per il giorni di Ognissanti. E’ facile creare la stessa forma di questo pane che in realtà è un filone a cui diamo la forma di una serpentina che poi chiudiamo con un incrocio. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno non solo di oggi.

Pane armi santi, la ricetta da E’ sempre mezzogiorno di Fulvio Marino

Ingredienti: 1 kg di semola di grano duro, 200 g di lievito madre, 450 g di acqua, 18 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la semola di grano duro e il lievito madre, oppure 10 g di lievito fresco di birra e altri 100 g di acqua. Aggiungiamo quasi tutta l’acqua della ricetta e impastiamo. Aggiungiamo poi il sale e il resto dell’acqua, completiamo l’impasto e facciamo lievitare 2 ore coperto e in un luogo che non sia fresco, anzi meglio se caldo.

Dividiamo il panetto in due parti, avremo due pani. Ogni filone lo avvolgiamo su stesso dando la forma di una serpentina e poi chiudendo con un incrocio sopra. Facciamo lievitare altre 2 ore coperto e alla giusta temperatura in casa.

Con il coltello facciamo tanti taglietti ordinati sulla superficie e mettiamo in forno a 200° per 20 minuti. Ed ecco pronto il pane per Ognissanti, il pane della tradizione siciliana.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".