Tinga di pollo, la ricetta messicana con Lorenzo Biagiarelli

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno il 2 novembre 2021 con Lorenzo Biagiarelli c’è uno chef esperto in ricette messicane e per celebrare i morti, ricorrenza importante in Messico, c’è la musica e c’è la tinga di pollo servita con i tacos. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta della tinga di pollo, tutto il necessario per preparare 6 ottimi tacos e tutti i passaggi per una ricetta messicana gustosa, vera. Preparare tortilla e pollo, la salsetta con il peperoncino e tutto il necessario per questa ricetta E’ sempre mezzogiorno, una ricetta messicana per i più grandi. Ecco come si fa la tortilla, come si fanno degli ottimi tacos con pollo, con tinga di pollo.

Ricette E’ sempre mezzogiorno con Lorenzo Biagiarelli – Tacos con tinga di pollo

Ingredienti per 6 tacos – per la tinga di pollo: 250 g di petto di pollo, 1 foglia di alloro, ½ cipolla bianca, ½ gambo di sedano, 1 cipolla bianca grande, 1 spicchio d’aglio, 1 foglia di alloro, timo secco, origano, 200 g di passata di pomodoro, 25 g di peperoncino, 200 ml di brodo di pollo, sale, olio evo

per la tortilla: 150 g di farina di mais, 300 ml di acqua, sale – per guarnire: 1 avocado a fette

Preparazione: iniziamo tagliando la cipolla a fette sottili, mettiamo in padella con un po’ di olio e l’aglio, facciamo soffriggere e aggiungiamo la salsa di peperoncino e la passata di pomodoro, mescoliamo e lasciamo andare. Aggiungiamo il brodo di pollo e poi il pollo che abbiamo già cotto nel brodo e sfilacciato. Facciamo cuocere un pochino e lasciamo asciugare il tutto.

Per la tortilla impastiamo la farina di mais con acqua e un po’ di sale, stendiamo sottile e cuociamo in padella. Farciamo le tortillas con il pollo e il suo sughetto e completiamo con fette di avocado.

