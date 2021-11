Muffin salati di patate e broccoli, la ricetta

Dalle ricette Cotto e Mangiato la ricetta dei muffin salati con patate e broccoli, una delle nuove ricette di Tessa Gelisio, un’idea golosa ma salata. Un modo diverso per fare magiare le verdure anche ai più piccoli ma in realtà questi muffin di patate e broccoli sono una ricetta gustosa da portare in tavola durante il pranzo o la cena, un aperitivo da servire agli amici, una merenda salata per tutta la famiglia. Come sempre le ricette Cotto e Mangiato di Tessa Gelisio sono facili e veloci, anche economiche. Ecco come si fanno i muffin con i broccoli e le patate, non perdete le altre ricette dalla rubrica di Studio Aperto.



Ricette Cotto e Mangiato muffin salati di patate e broccoli

Ingredienti: 50 g di patate, olio di oliva, 50 g di broccoli, sale, un goccio di acqua

2 uova, 50 ml di latte, 100 g di farina setacciata, 5 g di lievito, 25 g di ricotta, 50 g di formaggio grattugiato, sale, pepe

Preparazione: laviamo le patate, peliamo, tagliamo a dadini piccoli, mettiamo nel tegame con un po’ di olio si oliva.

Laviamo i broccoli e li tagliamo a pezzetti, aggiungiamo alle patate, saliamo e aggiungiamo un goccio di acqua e completiamo la cottura. Versiamo in una ciotola e schiacciamo ma in modo grossolano, facciamo raffreddare.

In un’altra ciotola sbattiamo due uova, mescoliamo con la frusta a mano e a filo aggiungiamo il latte, mescoliamo e aggiungiamo piano piano la farina setacciata e il lievito, mescoliamo bene. Uniamo adesso anche la ricotta e il formaggio grattugiato, sale, pepe, mescoliamo, aggiungiamo le verdure cotte e schiacciate prima, mescoliamo bene il tutto.

Riempiamo gli stampini da muffin con il composto, fino a 2/3 e mettiamo in forno a 180° per 15 – 20 minuti. Sforniamo e gustiamo caldi o freddi, saranno sempre ottimi.

