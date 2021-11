Ricette Fulvio Marino, pane alle castagne

Un’altra ricetta di Fulvio Marino per fare il pane e oggi 16 novembre 2021 facciamo il pane alle castagne, la ricetta del martedì di E’ sempre mezzogiorno. Sarà di certo buonissimi perché non solo Fulvio marino aggiunge la farina di castagne nell’impasto ma mette anche le castagne lessate e a pezzetti. Una vera delizia da gustare adesso che le castagne le troviamo facilmente. Possiamo anche congelare le castagne e poi preparare il pane alle castagne o altre ricette E’ sempre mezzogiorno con le castagne. Ecco l’idea di oggi di Fulvio Marino da non perdere, come si fa il pane con la farina di castagne e le castagne cotte nell’impasto.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pane alle castagne

Ingredienti – per il roux: 50 g di farina di castagne, 150 g di latte

per l’impasto: 300 g di farina di castagne, 700 g di farina tipo 2 di grano tenero, 600 g di acqua, 200 g di lievito madre, 22 g di sale, 200 g di castagne bollite

Preparazione: anche per questa ricetta dobbiamo partire dal roux, scaldiamo il latte con i 50 g di farina di castagne, mescoliamo e abbiamo una crema che lasciamo da parte, si deve raffreddare del tutto.

Nella ciotola versiamo la farina dell’impasto, la farina di grano tenero tipo 2, il lievito madre o se preferiamo il lievito di birra, quasi tutta l’acqua, il roux e impastiamo. Uniamo adesso il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e aggiungiamo le castagne che abbiamo già bollito, pelato e ridotte a pezzetti ma asciutte. Facciamo incorporare e copriamo, facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente e 2 ore in frigo.

Dividiamo l’impasto in due parti, dobbiamo ottenere due filoni che disponiamo nei cesti o sulla teglia delimitati da un canovaccio infarinato. Le pieghe rivolte verso l’alto e copriamo, facciamo lievitare fino a quando raddoppiano il loro volume e a temperatura ambiente.

Disponiamo il pane sulla teglia capovolgendo i filoni e facciamo le incisioni come mostra la foto, saranno profonde. Mettiamo in forno a 220° per 45 minuti.

