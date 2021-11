Couscous con verdure e ceci, la ricetta di Carlotta Perego

La ricetta del couscous di ceci e verdure, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Carlotta Perego del 19 novembre 2021. Un cosucous invernale perché Carlotta Perego propone la preparazione con le verdure di questa stagione, con i cavolfiori di vario colore. Aggiungendo anche i ceci abbiamo un piatto completo. Antonella Clerici presenta Carlotta Perego a chi non conosce il suo blog di cucina Cucina Botonica. Propone ricette della salute, propone ricette vegetariane e inizia con questo ottimo couscous e con l’idea di cuocere i cavolfiori in forno. Una ricetta E’ sempre mezzogiorno salutare ma anche golosa perché la Perego propone la salsa piccante per servire il tutto.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – couscous di verdure Carlotta Perego

Ingredienti: 360 g di couscous, ½ cavolfiore arancione, ½ cavolfiore verde, ½ cavolfiore viola, 240 g di ceci cotti

per la salsa piccante

1 cucchiaio di tahina, 1 cucchiaio di sciroppo d’acero, 1 cucchiaio di aceto di mele, peperoncino in polvere, paprica, olio evo, sale

Preparazione: puliamo i cavolfiori e dividiamo in cimette, versiamo sulla teglia foderata con la carta forno e condiamo con sale e un po’ di olio di oliva, mettiamo in forno a 220° per circa 25 minuti.

Il couscous lo prepariamo nel modo classico, basta seguire le indicazioni su ogni confezione. E’ facile si versa nella ciotola, si aggiunge l’acqua bollente e si copre, si lascia da parte per una decina di minuti, seguiamo l’indicazione sulla confezione, poi si sgrana con l’aiuto di una forchetta, basta mescolare fino ad avere il cosucous perfetto, aggiungiamo un pochino di olio e mescoliamo.

Carlotta Perego ha promesso anche la sala piccante che fa impazzire tutti. Basta mettere nella ciotola la salsa di sesamo ovvero questa tahina, uniamo aceto di mele e poco peperoncino in polvere, la paprica, lo sciroppo d’acero, olio e sale, mescoliamo il tutto e la salsa è già pronta. Assaggiamo se vogliamo una salsa più piccante aggiungiamo altro peperoncino.

Al couscous uniamo i cavolfiori pronti, i ceci già lessati e mescoliamo. Serviamo con accanto la salsa piccante.

