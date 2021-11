Bomboloni di pizza, la ricetta di Fulvio Marino

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di Fulvio Marino la ricetta dei bomboloni di pizza. Con l’impasto della pizza decidiamo se fare la pizza classica in forno o se fare i bomboloni fritti. La ricetta di Fulvio Marino di oggi 26 novembre 2021 è perfetta per gustare una cena anche seduti sul divano. Non a caso la ricetta dei bomboloni fritti E’ sempre mezzogiorno arriva oggi, perché stasera in tv c’è Antonella Clerici con la prima puntata della seconda edizione di The Voice Senior. Quindi, non ci resta che impastare il tutto e poi friggere i golosi bomboloni. Possiamo farcire i bomboloni di Fulvio Marino come preferiamo o seguire i suoi preziosi consigli. Ecco la ricetta.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Bomboloni di pizza

Ingredienti: 1 k g di farina tipo 0, 650 g di acqua, 5 g di lievito di birra, 22 g di sale, 40 g di olio evo, olio di semi per friggere

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 0, il lievito fresco di birra sbriciolato e quasi tutta l’acqua. Fulvio Marino ancora una volta ricorda che è un errore aggiungere acqua tiepida, va infatti messa fredda o a temperatura ambiente, altrimenti l’impasto non viene bene. Impastiamo e aggiungiamo il sale, il resto dell’acqua e impastiamo ancora, solo dopo versiamo l’olio di oliva e completiamo l’impasto. Copriamo la ciotola e facciamo lievitare 6 ore a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto sul tavolo leggermente infarinato e stendiamo con uno spessore di circa 2 cm. Con un coppapasta facciamo dei dischi di circa 8 cm di diametro. Disponiamo sulla teglia e copriamo con la pellicola, facciamo lievitare ancora 2 ore e sempre a temperatura ambiente.

In padella o nella pentola versiamo abbondante olio di semi di arachidi e facciamo scaldare bene, friggiamo i bomboloni pochi alla volta perché dobbiamo curarli, rigirali e farli dorare ma solo un po’. Scoliamo su carta da cucina e poi disponiamo sulla teglia e mettiamo in forno a 200° per 10 minuti. Farciamo con ricotta e salame, con prosciutto crudo e mozzarella, con i broccoli e formaggio stagionato, con prosciutto cotto e scamorza o con ciò che vogliamo.

