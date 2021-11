Ricette Fulvio Marino: potato rolls

Altra golosa ricetta di Fulvio Marino e oggi 25 novembre 2021 la ricetta per E’ sempre mezzogiorno è potato rolls, una vera bontà per tutti. E’ la ricetta di Fulvio Marino per fare i panini soffici che poi possiamo farcire con tutto quello che vogliamo. Ancora una volta le ricette di Fulvio Marino ci suggeriscono come fare del pane in casa ma questa volta nell’impasto ci sono i fiocchi di patate, il burro, lo zucchero, il latte, le uova, quindi una ricetta da scoprire. Ecco dalle ricette E’ sempre mezzogiorno i potato rolls di Fulvio Marino.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – potato rolls i panini soffici

Ingredienti: 500 g di farina tipo 0, 10 g di lievito fresco di birra, 50 g di patate disidratate, 150 g di acqua, 150 g di latte, 80 g di zucchero, 1 uovo, 10 g di sale, 150 g di burro, misto d’uovo per spennellare

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 0, il lievito fresco di birra sbriciolato, uniamo anche le patate disidratate, è il preparato per fare il purè. Mescoliamo e aggiungiamo il latte, l’uovo già sbattuto e quasi tutta l’acqua. Impastiamo e aggiungiamo lo zucchero, dopo un po’ il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo bene il tutto e solo alla fine uniamo il burro a pezzetti. Copriamo la ciotola con la pellicola e mettiamo in frigo 12 ore. Togliamo dal frigo e lasciamo 1 ora a temperatura ambiente sempre coperto.

Otteniamo delle palline di circa 80 g, l’importante è che siano tutte dello stesso peso. Copriamo e facciamo riposare 5 minuti. Poi stendiamo ogni pallina con il mattarello, otteniamo un lungo rettangolo ma non molto schiacciato. Lo arrotoliamo e lo facciamo roteare sul tavolo con il palmo della mano. Disponiamo nella teglia imburrata, in ordine e con un po’ di distanza tra loro. Copriamo e facciamo lievitare fino a quando le palline si toccano tra loro. Spennelliamo con il mix di uovo e latte e mettiamo in forno 30 minuti a 190°.

