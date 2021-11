Pane al pino, ricetta di Fulvio Marino

Una ricetta di Fulvio Marino davvero speciale per fare il pane al pino, il pane con l’olio aromatizzato al pino. Per la ricetta di oggi 30 novembre 2021 di Fulvio marino abbiamo bisogno anche di una pentola perfetta da mettere in forno, adatta alle temperature del forno, una pentola in ghisa con il coperchio. Con la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi scopriamo come si fa l’olio aromatizzato al pino e come si cuoce il pane nella pentola. Ecco la ricetta del pane al pino dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Non perdete le altre ricette, da domani le ricette di dicembre, tantissime ricette per il Natale.

Pane al pino la ricetta di Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 500 g di farina di farro bianco, 500 g di farina di farro integrale, 680 g di acqua fredda, 100 g di lievito madre, 20 g di sale, 20 g di olio al pino

Preparazione: iniziamo con il fare l’olio aromatizzato al pino. Nel pentolino versiamo l’olio e gli aghi di pino, portiamo a 60° circa e poi togliamo dal fuoco e facciamo raffreddare. Dobbiamo farlo scaldare di nuovo e proseguire allo stesso modo per tre volte.

Passiamo all’impasto e nella ciotola versiamo la farina di farro integrale e la farina di farro bianco, uniamo il lievito madre, se vogliamo possiamo sempre sostituire con il lievito fresco di birra. Aggiungiamo quasi tutta l’acqua e impastiamo, poi uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e alla fine aggiungiamo l’olio aromatizzato al pino ovviamente fatto raffreddare. Completiamo l’impasto, copriamo e mettiamo in frigo 18 ore.

Versiamo l’impasto sul tavolo, allarghiamo e poi ripieghiamo. Passiamo un po’ di olio aromatizzato sulla carta forno e disponiamo il panetto a cui abbiamo dato la forma del pane, le pieghe le lasciamo verso l’alto. Cerchiamo di mantenere la forma del pane o di sistemarlo nel cestino. Copriamo e lasciamo lievitare a temperatura ambiente per almeno 3 ore.

Abbiamo bisogno della pentola di ghisa, la scaldiamo nel forno, poi disponiamo il pane con tutta la carta e copriamo con il coperchio. Mettiamo in forno 50 minuti a 240° e poi togliamo il coperchio e cuociamo altri 10 minuti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".