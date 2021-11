Biove piemontesi, ricette di Fulvio Marino

Fulvio Marino è piemontese e oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno la ricetta delle biove piemontesi è piaciuta a tutti. E’ la ricetta del pane da fare in casa che lui adora. Anche per questa preparazione dobbiamo iniziare dalla biga e come sempre Fulvio Marino ci suggerisce tutti i passaggi per un risultato perfetto. Certo sarà davvero difficile preparare le biove come quelle di Fulvio Marino ma lavorando un po’ alla volta potremo fare dell’ottimo pane in casa. Aggiungiamo alle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta delle biove piemontesi, i panini piemontesi da gustare con quello che vogliamo. Ecco la ricetta del 29 novembre 2021 E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Biove piemontesi

Ingredienti – per la biga: 700 g di farina tipo 0 di grano tenero, 350 g di acqua, 7 g di lievito di birra

per l’impasto: 300 g di farina di farro bianco, 200 g di acqua, 10 g di malto, 20 g di sale, 30 g di olio evo

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e il lievito fresco di birra sbriciolato, l’acqua e impastiamo ma velocemente, non dobbiamo fare un impasto perfetto. Copriamo e lasciamo 18 ore a 18°.

Il giorno successivo prepariamo l’impasto e nella ciotola versiamo la farina di farro bianco, la biga preparata il giorno prima, uniamo anche il malto e circa 150 g di acqua, impastiamo e solo dopo uniamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e aggiungiamo anche l’olio di oliva, completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto sul tavolo leggermente infarinato, otteniamo un rettangolo che dividiamo in 4 parti. Copriamo e lasciamo da parte 20 minuti, poi stendiamo con il matterello ogni panetto e lo allunghiamo, arrotoliamo su se stesso ogni rettangolo e poi stendiamo di nuovo sempre con il matterello. Arrotoliamo ancora e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Copriamo e facciamo lievitare 40 minuti a temperatura ambiente.

Facciamo un taglio sulla lunghezza di ogni panino e mettiamo in forno 240° per circa 15 minuti.

