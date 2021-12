Gatti di Santa Lucia, la ricetta di Fulvio Marino

Oggi è Santa Lucia e Fulvio Marino non fa mancare la ricetta giusta per il 13 dicembre, la ricetta dei gatti di Santa Lucia. Antonella Clerici è entusiasta della nuova ricetta, anche se poi la base è sempre un po’ quella per le brioches però le ricette della tradizione sono importanti, vanno sempre mostrate. Il risultato dei gatti di Santa Lucia è davvero delizioso, è uno degli impasti di Fulvio Marino da provare perché è una delle ricette dolci perfette non solo in questi giorni ma sempre. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno ecco la ricetta di Fulvio Marino per fare i gatti di Santa Lucia decorati con l’uvetta.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Gatti di Santa Lucia

Ingredienti: 1 kg di farina 0, 25 g di lievito di birra, 5 uova, 300 ml di latte, 150 g di zucchero, 3 g di zafferano in polvere, 20 g di sale, 200 g di burro, 200 g di uvetta, 1 uovo per spennellare

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0, sbricioliamo il lievito fresco di birra e aggiungiamo le uova già un po’ sbattute, lo zafferano in polvere, quasi tutto il latte e lo zucchero, iniziamo ad impastare e poi aggiungiamo il sale e il resto del latte, impastiamo ancora. Adesso aggiungiamo anche il burro ma un po’ alla volta, facciamo bene assorbire e poi copriamo e lasciamo 12 ore in frigo.

Togliamo l’impasto dal frigo, dividiamo in panetti da 50 grammi che ripieghiamo, allunghiamo un po’ e diamo la forma di una chiocciola, allunghiamo ancora e diamo la forma di una S, ripieghiamo le punte verso l’interno e abbiamo i gatti. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e decoriamo con l’uvetta. Copriamo e facciamo lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio del volume. Spennelliamo con l’uovo e mettiamo in forno 15 minuti a 180°.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".