Focaccia di Natale, la ricetta di Fulvio Marino

Dalle ricette di Natale di Fulvio Marino la ricetta per la focaccia di Natale. Possiamo fare la focaccia con la forma che vogliamo, in questo caso la focaccia è ad albero di Natale e i pomodori tagliati a metà sono le palline. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 10 dicembre 2021 la ricetta per la focaccia di Natale, una golosa idea per portare in tavola del pane goloso, una focaccia che può essere anche un centrotavola per le feste. Possiamo anche scegliere altri ingredienti per le decorazioni, perfette anche le olive. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino per il Natale.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Focaccia di Natale

Ingredienti: 500 g di farina tipo 0, 500 g di farina tipo 2 grano tenero 2, 10 g di lievito di birra, 22 g di sale, 300 g di acqua, 350 g di purea di barbabietola, 30 g di olio evo, 5 g di malto

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 0 e la farina buratto tipo 2, aggiungiamo il lievito fresco di birra sbriciolato, la purea di barbabietola, il malto e quasi tutta l’acqua, impastiamo e uniamo il sale e l’acqua rimasta, impastiamo e alla fine aggiungiamo l’olio, completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare in frigo per 4 ore, facciamo una piega di rinforzo e lasciamo lievitare per 2 ore a temperatura ambiente. Dividiamo l’impasto in palline da 500 g e facciamo lievitare altre 2 ore sempre a temperatura ambiente.

Negli stampi a forma di albero di Natale distribuiamo i pomodori a metà, aggiungiamo sopra l’impasto. Completiamo con altri pomodori anche sopra. Facciamo lievitare coperto con la pellicola per 1 ora sempre a temperatura ambiente. Mettiamo in forno a 250° per circa 16 minuti.

Fulvio Marino ha preparato anche la versione bianca senza barbabietola ma con altra acqua.

