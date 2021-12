Scaccia ragusana, ricetta di Fulvio Marino

La golosa ricetta della scaccia ragusana, la ricetta di Fulvio Marino del 17 dicembre 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Un altro capolavoro in cucina per Fulvio Marino che ci delizia con le sue ricette dal lunedì al venerdì. La scaccia ragusana è molto simile alla pizza perché abbiamo l’impasto lievitato, la passata di pomodoro e il formaggio ma il risultato sono più strati golosi da mordere. Non perdere la ricetta della scaccia siciliana con le ricette del mezzogiorno di Fulvio Marino. Non perdete le altre ricette in tv, le ricette dei protagonisti di E’ sempre mezzogiorno nella cucina di Antonella Clerici.

Scaccia ragusana di Fulvio Marino – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 500 g di farina di semola, 220 g di acqua, 50 g di olio evo, 7 g di lievito di birra, 6 g di sale

per farcire: 250 g di passata di pomodoro, 200 g di caciocavallo, Foglie di basilico, Olio evo, Sale e pepe

Preparazione: nella ciotola versiamo la semola di grano duro e più della metà dell’acqua, impastiamo e copriamo, lasciamo da parte 20 minuti. Poi aggiungiamo il lievito fresco di birra sbriciolato, un altro po’ di acqua e impastiamo. Uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo bene e alla fine aggiungiamo l’olio di oliva, completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare per 12 ore in frigo.

Versiamo l’impasto sul tavolo leggermente infarinato e dividiamo a metà, copriamo i panetti e lasciamo 30 minuti a temperatura ambiente. Stendiamo il primo panetto, ci aiutiamo con un po’ di farina e il matterello, lo allarghiamo tra le mani e otteniamo una sfoglia sottile e rotonda. Versiamo sopra la passata di pomodoro, lasciamo libero minimo 1 cm di bordo e aggiungiamo il caciocavallo a pezzetti. Pieghiamo il disco tirando i due lembi verso il centro, anche qui aggiungiamo altra passato di pomodoro e caciocavallo. Pieghiamo ancora una volta ma dai lembi non ancora piegati, sempre verso il centro, ancora altro pomodoro e formaggio e adesso pieghiamo semplicemente a metà. Un bel po’ di olio d’oliva da spennellare e facciamo lievitare coperto per 1 ora. Mettiamo in forno circa 25 minuti a 220°.

