Ricette di Natale: corona di pane farcito di Fulvio Marino

Che bella e che buona la corona di pane farcito di Fulvio Marino, la ricetta di Natale e Capodanno vista oggi 16 dicembre 2021 a E’ sempre mezzogiorno. Ancora un nuovo impasto e un’altra idea golosa di Fulvio Marino per festeggiare il Natale. Prepariamo prima l’impasto e poi farciamo con la pasta di salsiccia. Abbiamo bisogno di un po’ pazienza perché sono necessarie varie lievitazioni. Prepariamo tutto il giorno prima. Non perdete questa ricetta della corona di pane di Fulvio Marino, una corona salata di Natale perfetta anche come centrotavola; basterà anche un semplice nastro rosso per renderla bellissima.

Ricette di Natale Fulvio Marino – Corona di pane farcito E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – Per l’impasto: 250 g di farina tipo 2, 250 g di farina integrale di grano tenero, 100 g di lievito madre, 250 g di acqua, 50 g di uova, 10 g di sale, 50 g di burro, Uovo per spennellare

per farcitura: 800 g di pasta di salsiccia

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, tipo 2 e farina integrale di grano tenero, aggiungiamo il lievito madre oppure 4 g di lievito fresco di birra sbriciolato, quindi aggiungiamo quasi tutta l’acqua e l’uovo sbattuto (più o meno 50 g corrispondono a 1 uovo ma pesiamolo), iniziamo ad impastare e poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo ancora. Aggiungiamo solo adesso il burro ammorbidito ma lo uniamo in più tempi, un po’ alla volta. Copriamo e mettiamo in frigo per 12 ore.

Abbiamo un impasto per due corone, quindi lo dividiamo a metà. Ripieghiamo il panetto e mettiamo di nuovo nella ciotola, copriamo con la pellicola, facciamo lievitare per 20 minuti a temperatura ambiente. Lo stesso facciamo con l’altro panetto.

Stendiamo poi l’impasto ottenendo un rettangolo spesso più o meno mezzo cm. Disponiamo sul rettangolo una striscia abbondante di salsiccia, pasta di salsiccia, la disponiamo su un lato e arrotoliamo la pasta sul ripieno. Sigilliamo e mettiamo nello stampo per ciambella da 25 cm di diametro e ben unto. Decoriamo la corona con la pasta, spennelliamo con l’uovo sbattuto e copriamo con la pellicola, facciamo adesso lievitare 3 ore a temperatura ambiente. Mettiamo in forno 20 minuti a 220° e poi 1 ora a 170°.

