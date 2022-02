Sgabei di Fulvio Marino, la ricetta

Oggi 1 febbraio 2022 prepariamo gli sgabei con la ricetta di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno. Sono dei rettangoli di impasto fritto che farciamo come vogliamo ma ovviamente seguendo la ricetta di Fulvio Marino avremo dei pani fritti molto golosi, perfetti, soffici. Più lievitazioni, un impasto semplice e anche doppia cottura. Gli sgabei infatti si friggono e poi si passano in forno, quindi una frittura non eccessiva. Ecco la ricetta degli sgabei fritti di Fulvio Marino dalle ricette di Sanremo di E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette, tutti i consigli di Fulvio Marino e anche le altre idee con Antonella Clerici in cucina.

Sgabei la ricetta di Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 500 g di farina tipo 0, 270 g di acqua, 4 g di lievito di birra, 12 g di sale, 10 g di olio evo, olio di semi

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 0, aggiungiamo il lievito di birra fresco e sbriciolato, quasi tutta l’acqua e iniziamo ad impastare. Adesso uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e aggiungiamo l’olio di oliva, completiamo l’impasto. Copriamo e mettiamo in frigo 1 ora e poi 3 ore a temperatura ambiente, sempre ben coperto.

Versiamo l’impasto lievitato sul tavolo e stendiamo con mattarello, otteniamo uno spessore di mezzo cm. Adesso ritagliamo tanti rettangoli. Disponiamo i rettangoli di pasta sulla teglia foderata con la carta forno e un po’ distanziati. Copriamo con la pellicola e lasciamo almeno 45 minuti a temperatura ambiente.

Friggiamo gli sgabei in abbondante olio ben caldo, di devono dorare ma senza esagerare. Scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso. Disponiamo adesso sulla teglia da forno e mettiamo in forno 10 minuti a 200°. Possiamo farcirli come preferiamo, la mortadella è la scelta di Fulvio Marino ma salumi e formaggi e anche altro saranno molto golosi.

