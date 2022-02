Vellutata di ceci con gamberi e pesto, ricetta di Simone Belfiore

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno oggi 4 febbraio 2022 la ricetta della vellutata di ceci con gamberi e pesto, una bella idea di Simone Belfiore. Lui lavora con Ivano Ricchebono ed è davvero molto bravo, deliziosa la sua ricetta della vellutata, una ricetta della salute perfetta. Possiamo usare i ceci già cotti per fare prima ma se li mettiamo a bagno tutta la notte poi ci vorrà poco per lessarli e in più li avremo più gustosi. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno per fare la vellutata di ceci con gamberi scottati in padella e pesto. Non perdete questa e le altre ricette con Antonella Clerici.

E’ sempre mezzogiorno – Ricetta vellutata di ceci e gamberi

Ingredienti per la vellutata: 200 g di ceci, trito di sedano, carote e cipolla, olio evo, sale e pepe

per il pesto: 100 g di basilico, 50 g di formaggio grattugiato, 10 g di pecorino, 40 g di pinoli, 1 spicchio di aglio, 70 g di olio evo, sale

per guarnire: 5 gamberi rossi, olio di semi

Preparazione: nella pentola versiamo un pochino di olio e il trito di carota, cipolla e sedano, facciamo soffriggere. Aggiungiamo i ceci che abbiamo tenuto a bagno in acqua per tutta la notte e scolato. Mescoliamo e dopo un po’ aggiungiamo l’acqua necessaria per la cottura e facciamo cuocere per circa 40 minuti. Poi frulliamo il tutto.

Passiamo al pesto, dovremmo farlo nel mortaio ma ce l’hanno in pochi, usiamo il mixer quindi frulliamo i pinoli con sale grosso e aglio, solo quando otteniamo la cremina aggiungiamo le foglie di basilico e poi olio e formaggio grattugiato.

I gamberi li puliamo ma non buttiamo le teste, le friggiamo, le rendiamo ben croccanti. I gamberi invece li scottiamo in padella ben calda con un filo di olio già caldo. Serviamo la vellutata di ceci completando con i gamberi scottati e le teste fritte, un pochino di pesto e se vogliamo un filo di olio di oliva. Possiamo anche lasciare alcuni ceci interi.

