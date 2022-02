Pane nero di Castelvetrano, ricetta di Fulvio Marino

La ricetta del pane di Castelvetrano, il pane nero di Fulvio Marino dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 10 febbraio 2022. Per mangiare questo pane dovremmo andare in Sicilia ma con la ricetta di Fulvio Marino possiamo provare a farlo anche a casa. Semola e farina i grano duro e il bravissimo protagonista di E’ sempre mezzogiorno ci ricorda che il pane di Castelvetrano: “È un pane meraviglioso con radici molto antiche, ideale da mettere in mezzo al tavolo e gustarlo con un ottimo olio siciliano”. Non perdete questa e le altre ricette in tv di Fulvio Marino, come la ricetta del pane allo yogurt, le pizze, le focacce, le torte salate, i dolci al cioccolato, le brioche e tanto altro.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Pane di Castelvetrano

Ingredienti: 700 g di semola di grano duro, 300 g di grano duro di Tumminia, 700 ml di acqua, 300 g di lievito madre, 20 g di sale, semi di sesamo per spolverare

Preparazione: nella ciotola versiamo la semola di grano duro con 600 g di acqua, impastiamo in modo grossolano, facciamo riposare per 30 minuti a temperatura ambiente e coperto. Poi aggiungiamo al composto la farina Tumminia, il lievito madre, 50 g di acqua e impastiamo per circa 10 minuti. Uniamo il sale, il resto dell’acqua e impastiamo. Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente e poi 1 ora in frigo. Dividiamo l’impasto in due parti e formiamo due pagnotte rotonde.

Decoriamo con dei semi di sesamo e facciamo lievitare nei cestini per 3 ore coperto. Mettiamo i forno per circa 40 minuti a 250° poi abbassiamo a 220° e cuociamo ancora altri 20 minuti. Facciamo intiepidire e gustiamo questo pane siciliano buonissimo, perfetto anche con un filo di ottimo olio di oliva, magari siciliano anche quello.

