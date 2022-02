Pane allo yogurt, la ricetta d Fulvio Marino

Che golosa la ricetta del pane allo yogurt di Fulvio Marino, una delle ricette per fare il pane dolce in casa grazie ai consigli che seguiamo con E’ sempre mezzogiorno. Doppia lievitazione, prima in frigo per tutta la notte, circa 12 ore, poi facciamo lievitare le palline nello stampo fino al raddoppio del volume. Nell’impasto di Fulvio Marino per il pane allo yogurt mettiamo anche la vaniglia, la scorza d’arancia grattugiata, ovviamente yogurt, latte e burro. Avremo del pane dolce fatto in casa soffice e golose da gustare senza aggiungere altro o da farcire con crema, marmellata, Nutella o ciò che preferiamo. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno del pane con lo yogurt e il latte.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pane dolce allo yogurt

Ingredienti: 1 kg di farina 0 forte, 20 g di lievito di birra, 300 g di uova, 100 g di latte, 280 g di yogurt intero, 180 g di zucchero, 20 g di lievito di birra, 80 g di burro, 1 bacca di vaniglia, scorza di arancia grattugiata

Preparazione: nella ciotola dobbiamo impastare tutti gli ingredienti tranne il sale e il burro che vanno aggiunti alla fine. Quindi versiamo la farina, le uova, il lievito fresco sbriciolato, lo yogurt e quasi tutto il latte, impastiamo e aggiungiamo lo zucchero, i semi di vaniglia, la scorza di arancia grattugiata, impastiamo e alla fine aggiungiamo il sale, il resto del latte. Impastiamo e completiamo aggiungendo il burro un po’ alla volta e già ammorbidito.

Facciamo lievitare il composto per 12 ore in frigorifero. Formiamo delle palline da circa 200 grammi e ne disponiamo 3 per ogni stampo in cassetta, lubrificando bene con del burro fra una pallina e un’altra. Lasciamo lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio e sempre coperto. Spennelliamo con l’uovo e mettiamo in forno a 180° per 40 minuti.





