Ricette Fulvio Marino: rustico alle olive taggiasche

Nella puntata di oggi 3 febbraio 2022 di E’ sempre mezzogiorno un’altra ricetta da non perdere di Fulvio Marino, la ricetta del rustico alle olive taggiasche. Facciamo come sempre il pane in casa ma questa volta è un lievitato speciale, già solo il nome ci fa venire fame. Rustico alle olive taggiasche con un pre impasto e un bel po’ di lievitazioni. Abbiamo quindi bisogno di un po’ di tempo e di pazienza per questa nuova ricetta di Fulvio Marino. Possiamo gustare il rustico con le olive farcendo con prosciutto, mortadella o formaggi. Ecco la ricetta.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Rustico alle olive taggiasche

Ingredienti: 500 g di farina di grano tenero buratto tipo 2, 100 g di farina integrale di grano tenero, 400 g di farina tipo 0, 8 g di lievito di birra, 690 g di acqua, 20 g di sale, 50 g di pasta di olive, 150 g di olive taggiasche denocciolate, timo e maggiorana

Preparazione: nella ciotola versiamo 400 g di acqua, 400 g di farina 0 e metà lievito fresco di birra, solo 4 grammi. Mescoliamo e abbiamo un composto che lasciamo lievitare coperto a temperatura ambiente per 4 ore circa.

Nella ciotola grande trascorso il tempo versiamo tutte le farine, mescoliamo e aggiungiamo l’impasto preparato prima, gli altri 4 g di lievito di birra sbriciolati e quasi tutta l’acqua rimasta, impastiamo. Uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e poi aggiungiamo la pasta di olive, le olive denocciolate, timo e maggiorana, completiamo l’impasto. Facciamo lievitare altre 2 ore a temperatura ambiente e coperto.

Versiamo l’impasto sul tavolo leggermente infarinato, dividiamo in panetti da 400 g. Facciamo le pieghe e diamo la forma di filoni o pagnotte. Disponiamo sulla teglia con il canovaccio infarinato, facciamo in modo che il canovaccio mantenga la forma del pane. Facciamo lievitare adesso in frigo ben coperto per 12 ore. Disponiamo poi il pane sulla teglia e mettiamo in forno a 250° per circa 25 minuti.

